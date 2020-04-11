Наразі комісія за зняття готівки в банкоматах українських банків з нашого боку відсутня. Проте, банк, що обслуговує банкомат, може встановлювати власну комісію - інформація щодо її наявності та розміру зазвичай відображається на екрані перед проведенням операції.
Arbitr Вітаємо! Райф вже займається впровадженням даного продукту, але нам потрібно трохи більше часу, щоб зробити його максимально зручним для використання. Навіть, якщо Ви зараз користуєтесь послугами іншого Банку для накопичення кешбеку, у застосунку «Дія» залишається можливість в будь-який момент змінити Банк. Тож, Ви можете легко обрати Райф, коли ми там з'явимось. З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp написав:Arbitr якщо Ви зараз користуєтесь послугами іншого Банку для накопичення кешбеку, у застосунку «Дія» залишається можливість в будь-який момент змінити Банк. Тож, Ви можете легко обрати Райф, коли ми там з'явимось. З повагою і турботою, фахівець Інна.
А для чого? Що це змінить у нарахуванні кешбеку? Який цимес для користувача?
RaifHelp написав:Arbitr якщо Ви зараз користуєтесь послугами іншого Банку для накопичення кешбеку, у застосунку «Дія» залишається можливість в будь-який момент змінити Банк. Тож, Ви можете легко обрати Райф, коли ми там з'явимось. З повагою і турботою, фахівець Інна.
А для чого? Що це змінить у нарахуванні кешбеку? Який цимес для користувача?
Пропоную запровадити кешбек 10% для оплати комуналки з ЗвУ-картки
motilek Вітаємо! Раді бачити, що наші курсопади набирають популярності та кількість прихильників! Як тільки заплануємо та буде відома дата - обов'язково будемо інформувати. Слідкуйте за новинами в соціальних мережах та на сайті Банку. З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp написав:citramon Вітаємо! Відверто кажучи, нам шкода, що Ви залишились не задоволені візитом до відділення Райфу. Ми вдячні, що залишили зворотній зв’язок, адже саме фідбек наших Клієнтів допомагає нам розвиватися та покращувати сервіс. Хочемо пояснити, що відділення працюють згідно графіку роботи, який є заздалегідь затверджений. Робота каси також має бути згідно регламенту. Звертаємо увагу, що для зручності Клієнтів є можливість записатися на певний час у відділення в Чаті підтримки додатку MyRaif чи Raiffeisen Online. Для зв’язку з оператором на Головній сторінці у правому верхньому кутку натисніть на кнопочку "навушників/повідомлення". Або ж можете зателефонувати за номером 0 800 500 500 чи з Вайберу. Є кілька варіантів: 1. Необхідно знайти у Viber наш аккаунт “Raiffeisen” та зайшовши в нього вам буде доступна кнопка виклику. 2. Відкрийте сервіс дзвінків Viber та натисніть коротку, але таку вже знайому комбінацію *521. Наші колеги призначать зустріч, щоб не було потреби очікувати в черзі. Маємо на меті проаналізувати ситуацію, а тому будемо вдячні, якщо вкажете у приватних повідомленнях, до якого відділення звертались. З повагою і турботою, фахівець Оксана.
Фахівець Оксана, ви були хоч раз у відділенні? То сходіть подивіться Клієнт з призначеною зустріччю в касу (тільки дебіл міг придумати називати замовлення готівки - призначенням зустрічі) не має ніяких привілей. Він повинен ставати в загальну чергу - так кажуть спеціалісти банку у відділенні.
То з вашої відповіді я зрозумів, що це нормальний регламент в вашому банку, коли людина відстояла годину в черзі в касу, а потім їй пропонують просто вийти з приміщення, бо цей іноваційний банк не додумався, що потрібно контролювати потік клієнтів в самому відділенні, наприклад, за допомогою електронної черги, як зроблено в інших нормальних банках? Коли людина заходячи в банк реєструється на терміналі, обирає послугу і отримує свій номер в черзі. Касир за допомогою електронної знає скільки клієнтів до нього прийшли, прискорює свою роботу, щоб встигнути всіх прийняти або кличе колег, щоб допомогли на іншому робочому місці обслужити клієнтів. Ні? У вас так не прийнято? У вас діджиталізація - це лише інколи працюючий та нікому не потрібний вай-фай?
Фахівець Оксана, вкотре звертаюсь до вас і інщих фахівців підтримки на цьому форумі, мені не потрібні ваші коментарі-шкодування. Але якщо вже надумали писати якусь відповідь, то треба в свою відповідь включати текст співрозмовника, на який реагуєте. Це називається цитування і це є правилом хорошого тону і виявом поваги до співрозмовника, а також це допомагає іншим учасникам форуму бути в курсі всього діалогу, а не читати якісь незрозумілі уривки.
Пройшов тиждень Ситуація повторюється майже один в один. Так само працює лише одна каса із трьох. На дверях каси так само написано, що перерва з 14 до 15, до якої години працює каса не вказано. В касі працює стажер з наставником. В загальній черзі і бабусі, яким треба зняти пенсію з картки(чомусь ніхто із співробітників банку не допоміг їм скористатись банкоматом), і клієнти з призначеною зустріччю, і клієнти просто з вулиці. Всі незадоволені, що черга повільно рухається. Всі висловлюються - хтось пошепки, хтось вголос. о 16.45 каса без попередження закривається, касири просто опускають жовту шторку на вікні каси. Люди із черги розходяться, дехто як завжди залишається чогось чекати, сидячи на вже облізлих дермантинових 'диванах'. І о диво, з\являється недавно призначена начальниця відділення, із претензіями до тих, хто залишився. Розповідає, що в країні війна і через це в них кадровий голод, що нема кому працювати, що в неї в відділенні запис на певний час не працює ( а нам тут вище рекламувала фахівець Оксана цю дуже зручну можливість). Вішає локшину людям на вуха, ніби ніхто не знає, що тут суто жіночий колектив, який дійсно чомусь в значній кількості нещодавно звільнився,але точно не через війну, бо багато нових обличь спостерігаються серед працівників. Вимагає, щоб люди розходились і заявляє, що незадоволена, що вони тут розсілися в той час, коли вона стоїть