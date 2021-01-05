talja написав:В мене в додатку була пропозиція від банку. Мене дуже попросила працівниця з відділення (мабуть, через наявність планів) заповнити анкету і запевнила, що точно дадуть КЛ. Питання: для чого пропонувати КЛ і потім відмовляти?
Це стандартна фішка банку, якому плювати на клієнтів.
talja написав:Ви неуважно читаєте. В мене в додатку була пропозиція від банку. Мене дуже попросила працівниця з відділення (мабуть, через наявність планів) заповнити анкету і запевнила, що точно дадуть КЛ. Питання: для чого пропонувати КЛ і потім відмовляти? Ви пишете, що якщо певні фактори зміняться, то банк повідомить мене. Повідомить втретє, що для мене є пропозиція і знову відмовить по факту? Ні, дякую, навіть витрачати час не буду.
Вітаємо. Розуміємо, що ця ситуація завдала Вам незручностей, оскільки Ви витратили час на подання анкети. Але така пропозиція лише попередньо погоджена, повне оформлення можливе за результатами аналізу анкети. Також враховуються критерії, такі як дохід, стабільність надходжень, кредитна історія та багато інших. Нам дуже шкода, що Ви отримали відмову цього разу. Наступна пропозиція може сформуватись через 30 днів і, сподіваємось, наступна спроба буде для Вас успішною. З повагою і турботою, фахівець Валерія.
talja написав:Ви неуважно читаєте. В мене в додатку була пропозиція від банку. Мене дуже попросила працівниця з відділення (мабуть, через наявність планів) заповнити анкету і запевнила, що точно дадуть КЛ. Питання: для чого пропонувати КЛ і потім відмовляти? Ви пишете, що якщо певні фактори зміняться, то банк повідомить мене. Повідомить втретє, що для мене є пропозиція і знову відмовить по факту? Ні, дякую, навіть витрачати час не буду.
Вітаємо. Розуміємо, що ця ситуація завдала Вам незручностей, оскільки Ви витратили час на подання анкети. Але така пропозиція лише попередньо погоджена, повне оформлення можливе за результатами аналізу анкети. Також враховуються критерії, такі як дохід, стабільність надходжень, кредитна історія та багато інших. Нам дуже шкода, що Ви отримали відмову цього разу. Наступна пропозиція може сформуватись через 30 днів і, сподіваємось, наступна спроба буде для Вас успішною. З повагою і турботою, фахівець Валерія.