А раніше за Райф миТтєві СЕП-Перекази (4.0 кажись) запустив Кліринговий Дім, але це все ж не показник його технологічної довершеності
Мабуть якщо б до Альянса прикрутити Обліжки від Сенса і кой-чо від Привату -- ото і був би TиDиBи(tm)
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:25
Re: Райффайзен Банк
А раніше за Райф миТтєві СЕП-Перекази (4.0 кажись) запустив Кліринговий Дім, але це все ж не показник його технологічної довершеності
Мабуть якщо б до Альянса прикрутити Обліжки від Сенса і кой-чо від Привату -- ото і був би TиDиBи(tm)
Додано: П'ят 25 лип, 2025 17:34
Миттєві, це 4.1.
4.0 це онлайн СЕП, на який всі разом перейшли 1 квітня 2023-го.
Щодо технологій в Райфі - їх є, і більш ніж сучасних. Інша справа, що їх до біса. Я Райффом користуюся зокрема зі спортивного інтересу, як все це взагалі може працювати разом. Мушу визнати, що працює краще, ніж можна було б очікувати.
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