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Рада створила комісію з розслідування корупції у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 січ, 2022 10:18
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування корупції в групі "Нафтогаз", Державній податковій службі та Державній митній службі.
Дивися повний текст Рада створила комісію з розслідування корупції у фіскалів та в «Нафтогазі»
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Додано: Нед 30 січ, 2022 10:18
Щипачи щипачей? Будут доить тех кто доит простолюдинов.
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