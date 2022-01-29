RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податкова амністія: чи потрібно
декларувати спільний будинок

Податкова амністія: чи потрібно декларувати спільний будинок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 20:02

Податкова амністія: чи потрібно декларувати спільний будинок

Пропонуємо до обговорення:
ДПС надала роз'яснення щодо включення будинку у спільній власності до декларації під час "податкової амністії".

Дивися повний текст Податкова амністія: чи потрібно декларувати спільний будинок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97322
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 20:02

Что значит "дом можно декларировать"? Можно, нужно или не обязательно???
яня
 
Повідомлень: 82
З нами з: 12.01.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податкова амністія: скільки задекларували українці за 5...
R2 » Вів 01 лют, 2022 16:41
1 111
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лют, 2022 16:41
Серхио
Податкова перевиконала січневий план щодо надходжень на...
R2 » Вів 01 лют, 2022 12:08
3 172
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лют, 2022 15:34
cohan
За що потрібно платити у поліклініці: хто встановлює...
R2 » Суб 29 січ, 2022 14:14
1 165
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 січ, 2022 14:14
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2987)
01.02.2022 21:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.