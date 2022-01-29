ДПС надала роз'яснення щодо включення будинку у спільній власності до декларації під час "податкової амністії".
Дивися повний текст Податкова амністія: чи потрібно декларувати спільний будинок.
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Додано: Вів 01 лют, 2022 20:02
Податкова амністія: чи потрібно декларувати спільний будинок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова амністія: чи потрібно декларувати спільний будинок.
Додано: Вів 01 лют, 2022 20:02
Что значит "дом можно декларировать"? Можно, нужно или не обязательно???
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