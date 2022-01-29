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Зеленський заявив про стабілізацію
гривні та відсутність...

Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 16:57

Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї завдяки діям України та країн-союзників.

Дивися повний текст Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 16:58

Прям как когда-то Яценюк - экономика курс 12грн за доллар не выдержит. ОВГЗ не могут продать, поэтому и растет. Если так будет дальше, то помаленьку до 30 доберемся.
m12345oleg
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