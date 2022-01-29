Президент України Володимир Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї завдяки діям України та країн-союзників.
Дивися повний текст Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї.
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Додано: Сер 02 лют, 2022 16:57
Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність...
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Дивися повний текст Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї.
Додано: Сер 02 лют, 2022 16:58
Прям как когда-то Яценюк - экономика курс 12грн за доллар не выдержит. ОВГЗ не могут продать, поэтому и растет. Если так будет дальше, то помаленьку до 30 доберемся.
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