RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чому суму гарантованого
відшкодування досі не підвищили...

Чому суму гарантованого відшкодування досі не підвищили...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 18:00

Чому суму гарантованого відшкодування досі не підвищили...

Пропонуємо до обговорення:
Востаннє гарантовану суму було підвищено у 2012 році

Дивися повний текст Чому суму гарантованого відшкодування досі не підвищили - відповідь ФГВФО.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97349
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 18:01

А натомість депутати клеять дурників і горять на скандалах
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 248
З нами з: 18.07.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: CYBOPOB2 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Morgan Stanley пояснили, чому не варто боятись обвалу...
R2 » Сер 02 лют, 2022 08:00
8 746
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 01:19
чик
34,8 млрд: ФОПи сплатили найбільшу за 5 років суму...
R2 » Чет 27 січ, 2022 11:30
3 241
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 січ, 2022 20:08
qazzax
Юлія Барабаш: банки та криптовалюта. У чому складність...
R2 » П'ят 21 січ, 2022 11:47
1 120
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 січ, 2022 11:47
Tamagoch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1245)
03.02.2022 21:42
Рынок ОВГЗ (2652)
03.02.2022 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.