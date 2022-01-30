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Jeep повністю переходить на
електрифіковані автомобілі у...

Jeep повністю переходить на електрифіковані автомобілі у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:04

Jeep повністю переходить на електрифіковані автомобілі у...

Пропонуємо до обговорення:
Концерн Stellantis зробив гучну заяву про те, що марка Jeep "повністю переходить на електромобілі в Європі". При цьому під електромобілями маються на увазі машини з силовими установками, в яких використовується електроенергія, тобто і гібриди в тому числі.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:04

А танки на электрике когда ждать?
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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