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Jeep повністю переходить на електрифіковані автомобілі у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 10:04
Пропонуємо до обговорення:
Концерн Stellantis зробив гучну заяву про те, що марка Jeep "повністю переходить на електромобілі в Європі". При цьому під електромобілями маються на увазі машини з силовими установками, в яких використовується електроенергія, тобто і гібриди в тому числі.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 10:04
А танки на электрике когда ждать?
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