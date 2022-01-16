Якщо у людини на рахунку накопичилася певна сума, то вона буде спадкуватися.
Дивися повний текст Накопичувальна пенсія у спадок: стало відомо, кому дістануться накопичені гроші.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:48
Накопичувальна пенсія у спадок: стало відомо, кому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Накопичувальна пенсія у спадок: стало відомо, кому дістануться накопичені гроші.
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:48
Когда Вы перестанете людей разводить! Пока человек выйдет на пенсию, все его сбережения сожрёт инфляция. Управители мля...
Ви для начала сделайте стабильность в экономики.
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