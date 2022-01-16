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Накопичувальна пенсія у
спадок: стало відомо, кому...

Накопичувальна пенсія у спадок: стало відомо, кому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:48

Накопичувальна пенсія у спадок: стало відомо, кому...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо у людини на рахунку накопичилася певна сума, то вона буде спадкуватися.

Дивися повний текст Накопичувальна пенсія у спадок: стало відомо, кому дістануться накопичені гроші.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:48

Когда Вы перестанете людей разводить! Пока человек выйдет на пенсию, все его сбережения сожрёт инфляция. Управители мля...
Ви для начала сделайте стабильность в экономики.
boogik
 
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