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Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:21
Пропонуємо до обговорення:
Навесні українці віком від 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф.
Дивися повний текст Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:21
Цирк продолжается. Еще можно гречку раздать.
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