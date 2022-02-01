RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський обіцяє смартфони
всім вакцинованим пенсіонерам

Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:21

Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам

Пропонуємо до обговорення:
Навесні українці віком від 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф.

Дивися повний текст Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97395
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:21

Цирк продолжается. Еще можно гречку раздать.
LOKY
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 11.10.11
Подякував: 9 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 55 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський доручив розробити план трансформації...
R2 » Пон 07 лют, 2022 15:59
1 118
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 15:59
Omega
Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність...
R2 » Сер 02 лют, 2022 16:57
6 619
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 10:09
Investor_K
Фінансова система під контролем - Зеленський
R2 » Вів 01 лют, 2022 11:39
2 272
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лют, 2022 11:50
Серхио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (333)
08.02.2022 13:33
Рынок ОВГЗ (2701)
08.02.2022 13:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.