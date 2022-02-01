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Зеленський обіцяє смартфони
всім вакцинованим пенсіонерам

Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:21

Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам

Пропонуємо до обговорення:
Навесні українці віком від 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф.

Дивися повний текст Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:21

Цирк продолжается. Еще можно гречку раздать.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:38

$4000 зарплату вчителям вже зробили, мільярд дерев вже посадили, тепер лишилося смартфони пенсіонерам роздати.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:39

с таким же успехом половине пенсов можно щедро вручить кусочки цветного пластика.
Многие из них смартфонами пользоваться банально не умеют и сидят на бабушкафонах
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:47

Я про европейские зряплаты еще со сцены Майдана слышал. Наверное давно ввели, а наши люди неблагодарные и продолжають "скиглить"
AndrewVlasov
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:47

Очки в комплект к смартфону добавить, и записную книжку.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:56

Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера

...набирает обороты
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:58

Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера

Мне здается, что основная задумка в этом аттракционе невиданной щедрости уже тонко обозначена: "Також Дія запустить послугу онлайн-опитування, за допомогою якої можна буде голосувати за різні питання". Истинная цель-выборы онлайн, типа американского почтового голосования: результаты фиг провериш, а на фоне падения рейтингов в этом зеля видит спасение.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:04

13 гайфон или лучше?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:07

Цирк продолжается.
Володька, купи танков лучше под границу, комедиант!
Omega
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