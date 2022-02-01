RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський обіцяє смартфони
всім вакцинованим пенсіонерам

Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:21

Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам

Пропонуємо до обговорення:
Навесні українці віком від 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф.

Дивися повний текст Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97399
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:21

Цирк продолжается. Еще можно гречку раздать.
LOKY
 
Повідомлень: 1028
З нами з: 11.10.11
Подякував: 9 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:38

$4000 зарплату вчителям вже зробили, мільярд дерев вже посадили, тепер лишилося смартфони пенсіонерам роздати.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 656
З нами з: 24.05.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:39

с таким же успехом половине пенсов можно щедро вручить кусочки цветного пластика.
Многие из них смартфонами пользоваться банально не умеют и сидят на бабушкафонах
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11079
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1483 раз.
Подякували: 3272 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:47

Я про европейские зряплаты еще со сцены Майдана слышал. Наверное давно ввели, а наши люди неблагодарные и продолжають "скиглить"
AndrewVlasov
 
Повідомлень: 9
З нами з: 01.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:47

Очки в комплект к смартфону добавить, и записную книжку.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1425
З нами з: 12.12.14
Подякував: 128 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:56

Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера

...набирает обороты
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3761
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:58

Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера

Мне здается, что основная задумка в этом аттракционе невиданной щедрости уже тонко обозначена: "Також Дія запустить послугу онлайн-опитування, за допомогою якої можна буде голосувати за різні питання". Истинная цель-выборы онлайн, типа американского почтового голосования: результаты фиг провериш, а на фоне падения рейтингов в этом зеля видит спасение.
drevlyanin
 
Повідомлень: 825
З нами з: 01.04.20
Подякував: 383 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:04

13 гайфон или лучше?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4220
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1117 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:07

Цирк продолжается.
Володька, купи танков лучше под границу, комедиант!
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1505
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alexnik і 37 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський доручив розробити план трансформації...
R2 » Пон 07 лют, 2022 15:59
1 134
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 15:59
Omega
Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність...
R2 » Сер 02 лют, 2022 16:57
6 633
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 10:09
Investor_K
Фінансова система під контролем - Зеленський
R2 » Вів 01 лют, 2022 11:39
2 282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лют, 2022 11:50
Серхио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.