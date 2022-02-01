Навесні українці віком від 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф.
Дивися повний текст Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:21
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам.
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:38
$4000 зарплату вчителям вже зробили, мільярд дерев вже посадили, тепер лишилося смартфони пенсіонерам роздати.
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:39
с таким же успехом половине пенсов можно щедро вручить кусочки цветного пластика.
Многие из них смартфонами пользоваться банально не умеют и сидят на бабушкафонах
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:47
Я про европейские зряплаты еще со сцены Майдана слышал. Наверное давно ввели, а наши люди неблагодарные и продолжають "скиглить"
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:56
Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера
...набирает обороты
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:58
Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера
Мне здается, что основная задумка в этом аттракционе невиданной щедрости уже тонко обозначена: "Також Дія запустить послугу онлайн-опитування, за допомогою якої можна буде голосувати за різні питання". Истинная цель-выборы онлайн, типа американского почтового голосования: результаты фиг провериш, а на фоне падения рейтингов в этом зеля видит спасение.
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:07
Цирк продолжается.
Володька, купи танков лучше под границу, комедиант!
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