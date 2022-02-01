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Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:24
😀 я бачу ці гаджети закуплені Кольою мітболом у Китаї та втричі дорого втюхані за бюджетні кошти пенсіонерам. Більшість цих гаджетів буде реквізована дітьми та внуками або просто згублена, або лежатимуть без діла
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sdmitruk
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:38
раньше гречкой перед выборами засевали, а теперь смартфонами
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Серхио
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:39
sdmitruk на гречку поменяют в ближайшем ломбарде, я уже молчу про алкашей
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Серхио
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