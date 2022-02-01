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Зеленський обіцяє смартфони
всім вакцинованим пенсіонерам

Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:24

😀 я бачу ці гаджети закуплені Кольою мітболом у Китаї та втричі дорого втюхані за бюджетні кошти пенсіонерам. Більшість цих гаджетів буде реквізована дітьми та внуками або просто згублена, або лежатимуть без діла
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:38

раньше гречкой перед выборами засевали, а теперь смартфонами
Серхио
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 14:39

sdmitruk на гречку поменяют в ближайшем ломбарде, я уже молчу про алкашей
Серхио
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:28

Міньйони б*риги працюють...)
Delta7
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:26

  Серхио написав:sdmitruk на гречку поменяют в ближайшем ломбарде, я уже молчу про алкашей


И это правильно, нет смартфона - нет голоса. Я вообще за то чтобы у маргиналов забрать право голоса, сейчас пропуском в голосование будет смартфон и минимальная техническая грамотность.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:36

  antey1969 написав:с таким же успехом половине пенсов можно щедро вручить кусочки цветного пластика.
Многие из них смартфонами пользоваться банально не умеют и сидят на бабушкафонах

На смартфонах буде одна кнопка "ГОЛОСУЮ ЗА ЗЕЛЕНСЬКОГО".
Пенсіонери її нажмуть у день виборів по команді з телевізора.
На гречку не зміняють бо пенсію будуть давати лише по наявності смартфону з цією кнопкою.
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:53

  antey1969 написав:с таким же успехом половине пенсов можно щедро вручить кусочки цветного пластика.
Многие из них смартфонами пользоваться банально не умеют и сидят на бабушкафонах

да, я маме своей вручил старый свой шмартфон, два часа учил - бестолку. Звонить научилась, все остальное за гранью
sequence
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:20

Основной смысл - принуждение к вакцинации, а не вся эта бредятина. Логично же, что дешевле подарить бабушке смартфон, чем держать её пару месяцев на кислороде в больничке за державний кошт. Ну и внучек, которому пора трубку обновить копнет лишний раз упрямую бабку (ну или дедку), чтобы бежали в пункт вакцинации.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:33

Надо подождать ещё немного, такими темпами, ближе к выборам, пенсионерам будут квартиры в новостройках раздавать. :D
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:40

Обезьянка с погремушками в экране, дабы бараны не заглядывали в происходящее, и не творили всеобщие массовые погромы нелюди.
Что, сегодня, во власти доедает Украину.
Kudrjavuy
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