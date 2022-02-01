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Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:24
😀 я бачу ці гаджети закуплені Кольою мітболом у Китаї та втричі дорого втюхані за бюджетні кошти пенсіонерам. Більшість цих гаджетів буде реквізована дітьми та внуками або просто згублена, або лежатимуть без діла
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sdmitruk
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:38
раньше гречкой перед выборами засевали, а теперь смартфонами
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Серхио
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:39
sdmitruk на гречку поменяют в ближайшем ломбарде, я уже молчу про алкашей
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Серхио
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:28
Міньйони б*риги працюють...)
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:26
Серхио написав:sdmitruk
на гречку поменяют в ближайшем ломбарде, я уже молчу про алкашей
И это правильно, нет смартфона - нет голоса. Я вообще за то чтобы у маргиналов забрать право голоса, сейчас пропуском в голосование будет смартфон и минимальная техническая грамотность.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:36
antey1969 написав:
с таким же успехом половине пенсов можно щедро вручить кусочки цветного пластика.
Многие из них смартфонами пользоваться банально не умеют и сидят на бабушкафонах
На смартфонах буде одна кнопка "ГОЛОСУЮ ЗА ЗЕЛЕНСЬКОГО".
Пенсіонери її нажмуть у день виборів по команді з телевізора.
На гречку не зміняють бо пенсію будуть давати лише по наявності смартфону з цією кнопкою.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:53
antey1969 написав:
с таким же успехом половине пенсов можно щедро вручить кусочки цветного пластика.
Многие из них смартфонами пользоваться банально не умеют и сидят на бабушкафонах
да, я маме своей вручил старый свой шмартфон, два часа учил - бестолку. Звонить научилась, все остальное за гранью
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:20
Основной смысл - принуждение к вакцинации, а не вся эта бредятина. Логично же, что дешевле подарить бабушке смартфон, чем держать её пару месяцев на кислороде в больничке за державний кошт. Ну и внучек, которому пора трубку обновить копнет лишний раз упрямую бабку (ну или дедку), чтобы бежали в пункт вакцинации.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:40
Обезьянка с погремушками в экране, дабы бараны не заглядывали в происходящее, и не творили всеобщие массовые погромы нелюди.
Что, сегодня, во власти доедает Украину.
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Kudrjavuy
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