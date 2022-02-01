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Зеленський обіцяє смартфони
всім вакцинованим пенсіонерам

Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:06

Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера

У половины пенсионеров уже такое зрение, что они смартфонами с этими мелкими буковками и значками просто физически не могут пользоваться. И очки тут не помогают - хрусталик с возрастом мутнеет, чувствительность рецепторов падает и т.д. Моя мать прекрасно пользуется компьютером, благо на нем легко выставить крупный шрифт, есть "примочки" в виде экранной лупы и т.п. А вот "мобилка" у нее кнопочная, пользуется на ощупь.
Joоke
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:21

Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:37

Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера

  warlamp написав:Не завидую детям и внукам тех обсмартфоненных пенсионеров. З@тр@хают одними и теми же вопросами по 100500раз!

Некоторые пенсионеры дадут фору некоторым внукам. Вы спросите у молодых чем "стерео" от "моно" отличается, вы не поверите, большинство правильно не ответит. У каждого родителя их дети кажутся компьютерными гениями, а на самом деле многие тупые как пробки. Так натыкают, что потом ищут дядю назад растыкать.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:59

Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера

iphone 13 pro max нужно, там аккумулятор нормальный и перспектива часы с кардио датчиком подключить и сигнализацией на падение тела на землю.
Таким образом сразу решиться еще одна задача - контроль здоровья пенсионера он-лайн,
еЗдоровье
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