Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам

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Додано: Сер 09 лют, 2022 07:06
Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера
У половины пенсионеров уже такое зрение, что они смартфонами с этими мелкими буковками и значками просто физически не могут пользоваться. И очки тут не помогают - хрусталик с возрастом мутнеет, чувствительность рецепторов падает и т.д. Моя мать прекрасно пользуется компьютером, благо на нем легко выставить крупный шрифт, есть "примочки" в виде экранной лупы и т.п. А вот "мобилка" у нее кнопочная, пользуется на ощупь.
Додано: Сер 09 лют, 2022 07:21
Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера
Додано: Сер 09 лют, 2022 07:37
Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера
Некоторые пенсионеры дадут фору некоторым внукам. Вы спросите у молодых чем "стерео" от "моно" отличается, вы не поверите, большинство правильно не ответит. У каждого родителя их дети кажутся компьютерными гениями, а на самом деле многие тупые как пробки. Так натыкают, что потом ищут дядю назад растыкать.
Додано: Сер 09 лют, 2022 07:59
Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера
iphone 13 pro max нужно, там аккумулятор нормальный и перспектива часы с кардио датчиком подключить и сигнализацией на падение тела на землю.
Таким образом сразу решиться еще одна задача - контроль здоровья пенсионера он-лайн,
еЗдоровье
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