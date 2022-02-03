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Зеленський обіцяє смартфони
всім вакцинованим пенсіонерам

Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:06

Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера

У половины пенсионеров уже такое зрение, что они смартфонами с этими мелкими буковками и значками просто физически не могут пользоваться. И очки тут не помогают - хрусталик с возрастом мутнеет, чувствительность рецепторов падает и т.д. Моя мать прекрасно пользуется компьютером, благо на нем легко выставить крупный шрифт, есть "примочки" в виде экранной лупы и т.п. А вот "мобилка" у нее кнопочная, пользуется на ощупь.
Joоke
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:21

Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:37

Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера

  warlamp написав:Не завидую детям и внукам тех обсмартфоненных пенсионеров. З@тр@хают одними и теми же вопросами по 100500раз!

Некоторые пенсионеры дадут фору некоторым внукам. Вы спросите у молодых чем "стерео" от "моно" отличается, вы не поверите, большинство правильно не ответит. У каждого родителя их дети кажутся компьютерными гениями, а на самом деле многие тупые как пробки. Так натыкают, что потом ищут дядю назад растыкать.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:59

Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера

iphone 13 pro max нужно, там аккумулятор нормальный и перспектива часы с кардио датчиком подключить и сигнализацией на падение тела на землю.
Таким образом сразу решиться еще одна задача - контроль здоровья пенсионера он-лайн,
еЗдоровье
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:34

  Joоke написав:У половины пенсионеров уже такое зрение, что они смартфонами с этими мелкими буковками и значками просто физически не могут пользоваться. И очки тут не помогают - хрусталик с возрастом мутнеет, чувствительность рецепторов падает и т.д. Моя мать прекрасно пользуется компьютером, благо на нем легко выставить крупный шрифт, есть "примочки" в виде экранной лупы и т.п. А вот "мобилка" у нее кнопочная, пользуется на ощупь.

На смартфонах шрифты можно где-то с 2000-го так же легко увеличивать... Есть и другие "примочки" для слабовидящих. -- хватит жлобиться: пора матери нормальный аппарат купить :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:57

Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера

Про обучение пенсионеров.
Когда только появились компьютеры, я маме напечатала подробную инструкцию.
Пошаговую.
Смотрим в правый верхний угол. Там несколько значков. Нажимаем на "минус", окно сворачивается. На "крестик", страничка закрыта... И так несколько листов.
Мама так наловчилась, что набирала свои статьи, распечатывала ит.д.
Это я к тому, что помочь всегда можно, было бы желание.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:43

  Nickoss1 написав:Основной смысл - принуждение к вакцинации, а не вся эта бредятина. Логично же, что дешевле подарить бабушке смартфон, чем держать её пару месяцев на кислороде в больничке за державний кошт. Ну и внучек, которому пора трубку обновить копнет лишний раз упрямую бабку (ну или дедку), чтобы бежали в пункт вакцинации.

Тупішого аргументу не придумали?
nikatrunko573
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:00

  nikatrunko573 написав:
  Nickoss1 написав:Основной смысл - принуждение к вакцинации, а не вся эта бредятина. Логично же, что дешевле подарить бабушке смартфон, чем держать её пару месяцев на кислороде в больничке за державний кошт. Ну и внучек, которому пора трубку обновить копнет лишний раз упрямую бабку (ну или дедку), чтобы бежали в пункт вакцинации.

Тупішого аргументу не придумали?


Тем более что против эффективность всех вакцин против омикрона стремится к нулю, недаром во многих странах поснимали ограничения связанные со всяким ковид кодами, "зелеными" паспортами и т.п. Главная устроить голосование на выборах и посчитать голоса "правильно", т.к. остаться у кормушки другим способом шансов ноль :)
antikkristall
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