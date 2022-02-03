Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам

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Додано: Сер 09 лют, 2022 07:21
Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера
Додано: Сер 09 лют, 2022 07:37
Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера
Некоторые пенсионеры дадут фору некоторым внукам. Вы спросите у молодых чем "стерео" от "моно" отличается, вы не поверите, большинство правильно не ответит. У каждого родителя их дети кажутся компьютерными гениями, а на самом деле многие тупые как пробки. Так натыкают, что потом ищут дядю назад растыкать.
Додано: Сер 09 лют, 2022 07:59
Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера
iphone 13 pro max нужно, там аккумулятор нормальный и перспектива часы с кардио датчиком подключить и сигнализацией на падение тела на землю.
Таким образом сразу решиться еще одна задача - контроль здоровья пенсионера он-лайн,
еЗдоровье
Додано: Сер 09 лют, 2022 09:34
На смартфонах шрифты можно где-то с 2000-го так же легко увеличивать... Есть и другие "примочки" для слабовидящих. -- хватит жлобиться: пора матери нормальный аппарат купить
Додано: Сер 09 лют, 2022 11:57
Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера
Про обучение пенсионеров.
Когда только появились компьютеры, я маме напечатала подробную инструкцию.
Пошаговую.
Смотрим в правый верхний угол. Там несколько значков. Нажимаем на "минус", окно сворачивается. На "крестик", страничка закрыта... И так несколько листов.
Мама так наловчилась, что набирала свои статьи, распечатывала ит.д.
Это я к тому, что помочь всегда можно, было бы желание.
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:43
Тупішого аргументу не придумали?
Додано: Сер 09 лют, 2022 13:00
Тем более что против эффективность всех вакцин против омикрона стремится к нулю, недаром во многих странах поснимали ограничения связанные со всяким ковид кодами, "зелеными" паспортами и т.п. Главная устроить голосование на выборах и посчитать голоса "правильно", т.к. остаться у кормушки другим способом шансов ноль
Додано: Сер 09 лют, 2022 14:07
Re: Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонера
норм тема и при выдаче аппарата небольшой лик-без от сервисников Дии и потом такой же небольшой экзамен
это хорошая инициатива, но вопрос в цене, бо с дорогами тоже хорошо вроде начиналось, а в 2021 потратили в 3 раза больше запланированного(4,5ккк$), но шото по ощущениям в 3 раза лучше не стало...
Додано: Сер 09 лют, 2022 14:53
Хрусталик легко меняется от 10 тыс до 50 тыс грн операция (в зависимости от элитности клиники), мама меняла. Потеря свето-чувствительности сетчатки реально незначительная не более 20% (это в 90 лет) и решается обычным повышением яркости. Хотя да, с мозгами с возрастом у многих реально проблема, освоить электронные гаджеты смогут не все.
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