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«Індекс борщу»: вартість
продуктів за рік зросла на...

«Індекс борщу»: вартість продуктів за рік зросла на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 09:53

«Індекс борщу»: вартість продуктів за рік зросла на...

Пропонуємо до обговорення:
За рік вартість борщу в Україні зросла на понад 30%.

Дивися повний текст «Індекс борщу»: вартість продуктів за рік зросла на третину (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 09:53

Зато вместо отключения 20% НДС как это сделали в Польше, клоуны собрались смартфоны раздавать.
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