За рік вартість борщу в Україні зросла на понад 30%.
Дивися повний текст «Індекс борщу»: вартість продуктів за рік зросла на третину (інфографіка).
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Додано: Пон 14 лют, 2022 09:53
«Індекс борщу»: вартість продуктів за рік зросла на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Індекс борщу»: вартість продуктів за рік зросла на третину (інфографіка).
Додано: Пон 14 лют, 2022 09:53
Зато вместо отключения 20% НДС как это сделали в Польше, клоуны собрались смартфоны раздавать.
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