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На боротьбу з пандемією у
бідних країнах потрібно $23...

На боротьбу з пандемією у бідних країнах потрібно $23...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 12:34

На боротьбу з пандемією у бідних країнах потрібно $23...

Пропонуємо до обговорення:
Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що для боротьби з поширенням пандемії COVID-19 у бідних країнах потрібно $23 мільярди.

Дивися повний текст На боротьбу з пандемією у бідних країнах потрібно $23 мільярди – ВООЗ.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 12:35

постройте им лучше заводы
ruslan42212
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