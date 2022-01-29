Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що для боротьби з поширенням пандемії COVID-19 у бідних країнах потрібно $23 мільярди.
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Додано: Пон 14 лют, 2022 12:34
На боротьбу з пандемією у бідних країнах потрібно $23...
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Дивися повний текст На боротьбу з пандемією у бідних країнах потрібно $23 мільярди – ВООЗ.
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