Finance.ua: Тест-драйв mono invest. Покупаем акции...

Рассказываем все о сервисе, приложении, регистрации и тарифах
У большинства начинающих инвесторов трудности возникали с поиском брокера и регистрацией у него. Этот процесс мог затянуться на несколько недель или брокер мог вообще отказать в принятии документов без объяснения причин. Сейчас благодаря появлению сервиса monoinvest от monobank процесс инвестиций существенно упрощается. Мы решили проверить, как проходит регистрация, удобно ли пользоваться сервисом и главное – какие придется уплачивать комиссии и честно ли банк о них заявляет.
Дивися повний текст Тест-драйв mono invest. Покупаем акции иностранных компаний с monobank