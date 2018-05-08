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Finance.ua: Тест-драйв mono
invest. Покупаем акции...

Finance.ua: Тест-драйв mono invest. Покупаем акции...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 23:31

Finance.ua: Тест-драйв mono invest. Покупаем акции...

Пропонуємо до обговорення:
Рассказываем все о сервисе, приложении, регистрации и тарифах
У большинства начинающих инвесторов трудности возникали с поиском брокера и регистрацией у него. Этот процесс мог затянуться на несколько недель или брокер мог вообще отказать в принятии документов без объяснения причин. Сейчас благодаря появлению сервиса monoinvest от monobank процесс инвестиций существенно упрощается. Мы решили проверить, как проходит регистрация, удобно ли пользоваться сервисом и главное – какие придется уплачивать комиссии и честно ли банк о них заявляет.

Дивися повний текст Тест-драйв mono invest. Покупаем акции иностранных компаний с monobank
D2
 
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