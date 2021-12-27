Депутатам встановили розміри посадових окладів

Додано: Чет 17 лют, 2022 17:56

Тракторист написав: а на прожиточный минимум слабо прожить?... а на прожиточный минимум слабо прожить?...

Это как спрашивать, а слабо в рот лампочку засунуть. Засунуть наверно можно. но зачем? Да и как ее от туда потом вытянуть. Начнем с того, что депутатом желательно чтоб был умный человек, а умный в Украине получает не как не меньше пары тысяч долларов доходов: машина, обучение, лечение, частные школы, отдых и т.д. - на все нужны деньги. Получая меньше явно качество жизни пострадает. Хватить такому человеку зп депутата - конечно нет. Поэтому есть партийная касса и конверты. По этому человек который хочет что-то изменить вынужден на нее считывать. И чем больше проголосовал не так как решила партия, тем меньше денег получил. Чем меньше ЗП тем больше зависим человек от партии. Если человеку хватает этих денег почти наверняка он вообще не поймет за что голосует - вспоминаем казака Гаврилюка. Кричать за уменьшение депутатской зарплаты, это как насрать в квартире чтоб соседям воняло.