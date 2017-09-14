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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6984698569866987
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 23:57

  lapay написав:
  thenewepic написав:один бачу тут протиріччя? "папірець про припинення вогню без додаткових умов" - це ж те саме, що "простоперестатьстрелять".

Підписаний нами папірець означає, що вже не буде чергового контрнаступу, партнери не дадуть на це зброю і гроші. Деокупація військовим шляхом, як мінімум, відкладається поки ми за власні гроші не накопичемо достатньо зброї, щоб перемогти Рашу, як Азейбарджан Вірменію.
.......

Такой вариант не годится.
Соотношение сил Азербайрджан-Армения нельзя сравнивать с РФ-Украина.
"за власні гроші достатньо зброї" мы "не накопичемо". Не буду писать никогда, но точно очень долго. Обязательно нужны западные поставки. Причём современного/новейшего оружия с учётом большого различия ещё и в людском ресурсе.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 01:31

  katso написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:то робіть україномовну канаду. Чи мож в канаді воно не важно якою мовою касир на касі спілкується? Правильно важно що тушка в теплі й безпеці . І грошики...
До речі , як там у вас з виборчим правом? Тож не так і важно?
Поінтересуйтесь мож там в монреалі десь є памятник пушкіну і його можно звалити)

як це неважливо на якій мові?

а ну нехай спробує десь в Квебеці не відповісти французькою, або англійською в іншій Канаді. ще й почати доводити, що російською йому зручніше - бо він все життя говорить російською. на цьому його кар'єра касира й закінчиться. й почнеться кар'єра дайвера по смітникам :D


Французскоязычный Квебек - это аналог нашего русскоязычного Востока - только там никто никому не лезет в дущу что ты не смог поменять свой родной язык на политически правильный, видимо они могут просчитать последствия

По перше Франція на Канаду не напала і «фрацузькій мір» не нав’язує нікому, а по друге французька державна мова в Канаді.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 01:45

По его (зам. мин. обороны Чехии Ян Йиреш) словам, первые поставки в Украину в рамках инициативы, где Чехия выступает посредником для правительств, желающих профинансировать закупку 155-мм снарядов в третьих странах, могут поступить уже через несколько недель.

Йиреш отметил, что к инициативе присоединился ряд европейских стран. Чиновник отказался говорить, какие страны финансируют закупки или чьи запасы используются, но предположил, что эта информация, скорее всего, будет раскрыта после поставки снарядов.
.........
Чешское Министерство обороны ранее заявило, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.

Публично об участии заявили Нидерланды, которые передали на закупку боеприпасов 250 миллионов евро.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/1/7444611/
Сообщение со ссылкой на Bloomberg, к сожалению, там не нашёл.
Нашёл немного другое:
Франция и Нидерланды поддержали план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы быстрее доставить столь необходимую военную технику в Украину, поскольку киевские силы сталкиваются с продолжающимся наступлением России.
........
«Чешское предложение полностью соответствует тому, что мы сделали в отношении артиллерии», — заявил Макрон на пресс-конференции после переговоров. «Мы попросили страны, не входящие в ЕС, найти решения. Мы будем участвовать в этой инициативе. Мы полностью открыты для этого. Наша единственная цель — эффективность».

Покидая встречу, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил журналистам, что его страна согласилась внести 100 миллионов евро (109 миллионов долларов США) в Пражский план, и выразил надежду, что другие столицы последуют его примеру.
..........
Неспособность Европы обеспечить Украину достаточным количеством военной техники привела к расколу между восточными и западными странами. В дипломатических кругах на Востоке настроения таковы: если Россия в конечном итоге победит, Западная Европа не будет прощена, и весь проект европейской интеграции может оказаться под угрозой.
..........
Министерство обороны в Праге заявило в пятницу, что оно координирует усилия и получило предварительные обязательства от Канады и Дании, а также других стран, которые не пожелали раскрывать свои имена.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-26/france-and-netherlands-back-plan-to-buy-non-eu-ammo-for-ukraine?srnd=undefined. Но это более раннее - ещё от 27 февраля.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 01:50

Нашёл всё-таки и оригинальное сообщение:
Украина может увидеть первые снаряды в течение нескольких недель в рамках этой инициативы, согласно которой Чешская Республика выступает в качестве посредника, связывающего правительства, желающие профинансировать закупку лишних 155-мм снарядов в третьих странах, - Ян Йирес, генеральный директор страны по оборонной политике и стратегии. Об этом заявил в интервью в Вашингтоне.

Жирес сказал, что ряд европейских стран являются участниками этой инициативы. Он не уточнил, какие страны финансируют закупки или чьи запасы используются, но сказал, что поставки, скорее всего, будут раскрыты после их прибытия.
.........
Нидерланды согласились внести в этот план 100 миллионов евро (109 миллионов долларов). Правительство в Праге заявило, что оно также обеспечило предварительные обязательства со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не пожелали раскрывать свои имена.
...........
Министр армии США Кристин Уормут сообщила журналистам во вторник, что государственные предприятия, управляемые подрядчиками, находятся на пути к увеличению производства 155-мм снарядов примерно до 36 000 в месяц примерно с апреля с 28 000 в месяц по состоянию на октябрь. По ее словам, средства, запрошенные в застопорившемся законодательстве, необходимы для достижения цели армии по производству 100 000 155-мм снарядов в месяц к концу 2025 года.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-01/ukraine-to-get-155mm-artillery-shells-found-in-czech-led-scouring-of-stockpiles?srnd=europe-politics
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 01:52

  Ukrainian написав:.........
По перше Франція на Канаду не напала і «фрацузькій мір» не нав’язує нікому, а по друге французька державна мова в Канаді.

Вы не помните чуть ли не первый закон, принятый ВР после свержения Януковича?
Тогда ещё не было ни нападения, ни "русского мира".
Закон о языке. Отменили его через 2 или 3 дня. Но уже было поздно.
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