ЛАД написав:"політична підтримка нацистської Німеччини" - признание и поддержка нацизма
по аналогії спитаю: США під час Другої Світової підтримували комунізм? Так чи ні?
ЛАД написав:Могут поверить и другие. Ну и аргументы для "его населения" тоже давать не стоит
аргументів там велика кількість, на будь-який смак. Не буде одних, повірять в інші. Тому не треба легітимізувати його "аргументи", наводячи їх тут на повному серйозі.
ЛАД написав:В конце концов это решение отменили не просто так, от нечего делать. Или 27 февраля ВР решила "поширювати російські наративи"?
вирішили піти на поступки, але це вже нічого не змінило, бо суть була не в законі, що і довели всі наступні події. Тому ще раз повторю: говорити, що окремі регіони зненацька вирішили відʼєднатися саме через відміну цього закону - поширювати чистісінький російський наратив. Так, це один із інфоприводів, так само як "поїзди дружби" (які також існували лише в пропагандистських страшилках) та подібні.
Продовжую працювати на Східному фронті. Протягом трьох днів цілком стало зрозуміло чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим - ні.
Насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоровʼя своїх підлеглих.
Безумовно, велике значення відіграє рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, через який командир здійснює свої повноваження.
Тому, в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, мною відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги.
За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були прийняті всі необхідні рішення по забезпеченню резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення.
В цілому, сьогодні хочу відзначити дії військовослужбовців 54 омбр, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника, стійкість та мужність бійців 25 опдбр та 47 омбр в боях за Орлівку та Бердичі, рішучість і сміливість воїнів 79 одшбр під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки.
Відзначаю як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності.
Таким чином, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести полное расследование после того, как запись якобы конфиденциальных переговоров армии о войне на Украине была распространена в российских социальных сетях, что стало огромным конфузом для Берлина...... Участники разговора, судя по всему, также обсуждают возможную поставку Киеву крылатых ракет «Таурус», которую Шольц публично пока решительно отвергает. Также они говорят о подготовке украинских солдат и возможных военных целях. Киев уже давно призывает Германию предоставить ему ракеты «Таурус», которые могут достигать целей на расстоянии до 500 км (300 миль).
Агентство Reuters прослушало 38-минутную запись, но не смогло независимо подтвердить ее подлинность.
Антивоенные лозунги скандировались на тысячах скорбящих, собравшихся в пятницу на панихиде по Алексею Навальному , самому известному российскому критику президента Владимира Путина, в Москве. На фоне большого присутствия полиции многие в толпе держали в руках цветы, а некоторые присоединились к скандированию, в том числе «Путин — убийца», «Нет войне» и «Мы не простим», игнорируя предупреждение Кремля об арестах. Толпа кричала «Навальный, Навальный!» когда катафалк с его гробом прибыл в церковь.