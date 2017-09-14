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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 кві, 2024 11:35
холява написав: fox767676 написав: ROLF написав:
Холява каламутний перець ... активно торгував з росією з 14 го, з 22го трохи брав участь / чи ні ... в порятунку поранених, отримав убд, а зараз бігає у приймальному спокої ... А взагалі яка спеціалізація .. як лікаря-нарколог ?
Таких холяв надо постричь в монастырь МПЦ
Мені від ваших фраз ані спекотно ані сцикотно .
Я дочекаюсь вашіх мандрівок до ТЦК і далі .
Рольф підправлю, я не з 2014 року працював , з 2005 .
І не тільки з росіей .....
Удалого прибуття на фронт !
Чим ти мене лякаєш чмирок ...треба буде-піду., мені якщо що 59...
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ROLF
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Додано: Вів 30 кві, 2024 11:39
СТМ , тут замуж не выйти. Все тебе годятся в отцы, и не факт что в папики 😀
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Hotab
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Додано: Вів 30 кві, 2024 11:44
Hotab
Та тут начебто не сайт знайомств ....., але виталька не дарма тут знаходиться))))
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ROLF
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Додано: Вів 30 кві, 2024 11:47
ROLF написав:Hotab
Та тут начебто не сайт знайомств ....., але виталька не дарма тут знаходиться))))
Там выше чат муха выложил.. Все же на форуме будет одна ячейка общества 😀
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Hotab
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