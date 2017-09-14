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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 81348135813681378138 ... 8140>
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 02:23

  Starikan написав:
  ЛАД написав:stm
Почему-то Ваша сегодняшняя ссылка https://www./nv.ua/amp/v-rossii-isterika-k-chemu-priveli-udary-ukrainy-po-npz-50417324.html не открывается.
Не удается получить доступ к сайту
Проверьте, нет ли опечаток в имени хоста http://www..

Уберите "www./"

Спасибо, уже понял.
Как у Вас дела? Здоровье?
Всё более-менее благополучно?
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 03:17

  ЛАД написав: Как у Вас дела? Здоровье?
Всё более-менее благополучно?

Здоровье в порядке для моего возраста.
Моральное состояние ни к черту.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 07:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Молодший лейтенант військова кафедра ? Підеш штурмовиком до Hotab ?
Закрий піддувало войовничий канадієць всі ми тут пам'ятаємо як ти за овоча топив, а тепер перевзувся у стрибку
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 07:49

  Banderlog написав:
  Ukrainian написав:
  zxzx777 написав:Ви тут більше про минуле.
А як зимувати будемо при зруйнованій енергосистемі?
Ану виправдайте наперед, як багато далекоглядна влада робить у цьому напрямку.

Будинок в селі купуйте і будете топити дровами та газом. Яким боком влада до того що кацапи зруйнували ТЕС ?
і шо людині в селі робити якщо вона не програміст на удальонці?


Книги.
Гольф -- у цьому села ще взагалі не розкрили свій потенціал. Треба, мабуть, млн наземних дронів, аби зраненька добре попідстригали траву й віднесли всіляким кролям, вівцям, ламам...
А літо ж попереду.

І взагалі, оте “робити, робити і ще раз робити” -- то якась нав`язлива манія...

Але якщо у селах таки змушують -- тоді вже простіше на зиму поставити буржуйку в квартирі й вивести її у вікно.
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 08:11

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:.......
Но тримати дітей зараз в харкові причин не бачу.

Детей в Харькове сейчас полно.
В отличие от лета 2022.

Весна - осень 22года, были хорошие программы в Болгарию и Румынию. Выезжало очень много людей со всех городов Украины. Проживание и 3-х разовое питание в отелях 3-5* на берегу моря было бесплатно, плюс выплачивали деньгами одноразовую помощь. В 23г. программу остановили и многие вернулись обратно в города. Остались там только те, кому нет куда возвращаться и те кто нашёл и захотел работать. Поэтому много детей сейчас в Харькове, Запорожье и т.д. Если будет опять программа - холява, то поедут многие. :P
Помню хозяин отеля в Болгарии хотел помочь нашим людям и предложил работу - уборка, покраска лавочек и т.д. Оплата на наши деньги 1000грн в день. Из 300чел. проживающих в отеле пришло на утро аж 3чел. Но, ежедневно наши возмущались, что плохо их кормят. :roll: Народ хотел Турцию - «All Inclusive» с импортным алкоголем на дурняк.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 08:20

  vitaliiangel написав:Шойгу сняли. Бєлоусов призначений новим міністром оборони

Гєрасімов залишається головою Генштабу

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Бєлоусов це хіба той що ходить в штучний інтєлєкт, і замяст шаманськой містіки буде магія байтов.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 08:24

  budivelnik написав:Розморозили старого Бандерівця - він і питає
Щося діє в світі? - Війна вуйку
З ким воюємо - з москалями вуйку
Де воюємо - під Донецьком вуйку...
Файно хлопці просунулись...

та ото ж, воно з якого боку дивитися, то по різному виглядатиме виграли чи програли,
але ж бонепарт "покращує переговорну позицію"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 08:26


"Байден! Навіщо ти забороняв нам будувати фортифікації на Харківщині і мінувати територію кордону?!"
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 13 тра, 2024 08:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 08:30

  Goodman написав:ТЦК, БЗВП, де ще у вас викрадали ваші кадри?
Чути правду в цій державі приходиться нечасто. Для того, щоб хоч якусь комунікацію налагодити з претендентами на службу доведеться серйозно переглянути підходи і дотримуватись власних обіцянок!
Коли прозвучало в ефірах, що контрактники мають право служити в тій бригаді, куди їх беруть на контракт, ми видихнули, це хоч якийсь шанс підібрати на гражданці фахівців і вкомплектуватись. По відношеннях, наказах, БРках вже ніхто нікуди тепер нікого не переводить. Ну ок, ця проблематика зрозуміла, коли пошматована вч не може собі дозволити відпускати людей. Але що в нас з цивільними, яких ми намагаємось долучити до служби?
Добре, на чужі кадри не зазіхаємо, чесно розвертаємо свою роботу з рекрутингу. Вмовити людей іти на контракт достатньо непроста задача. Між контрактом і мобілізацією люди обирають мобілізацію, в надії, що війна закінчиться раніше за довгий термін контракту. Але, якщо є можливість довкомплектуватись лише контрактниками, мать би його так, самі проспонсуємо свій рекрутинг, самі проведемо роботу, вмовимо, надамо можливості працювати за здібностями. Бо робота є для всіх.
І тут на шляху претендента і вч постають перешкоди, проти яких, виявляється, не можна поперти.
Я писала в пості, який видалено - ТЦК може відправити претендента-контрактника не за наданим йому з вч відношенням, а на свій розгляд. І попереджає, якщо він не проходить ВЛК, то не потрапить на контракт! Його відправлять в іншу частину. І ТЦК стверджує, що є приорітетні і неприорітетні ВЧ. Тому це не їх власна ініціатива.
Оке, це як це буде значить??? ВЧ знаходить якогось очкарика айтішника, якого можна долучити до розробок програм, йому в ТЦК кажуть, в тебе здоров'я фуфло, тому ми тебе перекидаємо в приорітетнішу частину, де скоріш за все, хлопчина піде на СПшки. Туди канєшно тож треба комусь іти. Але геть усі піхотинці, повірте, зацікавлені в тому, щоб цей дрищ, сів на реб, дописав нові прошивки і прикрив кілометрів з 15 фронту з тими спшками.
Шо будем з цим робить????
Здорових претендентів лишилось вже небагато. У всіх здоров'я не тягне, якщо проганять контрактників за критерієм здоров'я, то ми їх не будемо мати. Тому відбір став. А мобілізованих не лише на етапі ТЦК перекидають в "пріоритетніші" частини, але й на етапі БЗВП. Що робить неприорітетним ВЧ? Задачі їм так само ставляться, людей в них теж не вистачає.
Здогадуюсь, що це один із способів боротьби з корупцією. Але ж він заморозив поповнення частин і дає неправдиву інформацію претендентам, типу ТИ САМ МОЖЕШ ОБРАТИ СОБІ ВЧ. Не може получається. Треба якісь компроміси між боротьбою з корупцією і можливістю служити за контрактом у вч, яка відібрала.
Або ж, якщо не у всі частини є приорітет, то хоча б надати список частин тому претенденту на вибір, нехай поїзде, з командирами познайомиться, його оцінять за здібностями, це якось би було б ефективніше і ЧЕСНО. Звідки військкомату знати, чим для підрозділу цінний цей хлопчина?
А ВЛК??? може варто спростити критерії їх відбору для служби за контрактом?
Загалом в данній проблематиці конкретно мене цікавлять саме наші мізки, айті та інженери, вузькопрофільні фахівці інших професій чиї напрямки ВЖЕ ВИЗНАЧЕНО КОМАНДУВАННЯМ ЗСУ, ЯК ПРИОРІТЕТНІ! НЕ МОЖНА ЇХ ТАК ПО ТУПОМУ ЗАКОПУВАТЬ!
Є конкретні батальйони й роти БПЛА, РЕБ, РЕР та інші, в яких жахливий кадровий голод, а програмувати не навчиш за місяць як на БЗВП!
Останні місяці маємо деякі важливі зрушення. Ведеться ціленаправлена робота з переформатування і організації нових підрозділів, які мають думати головою.
ТІЛЬКИ Є НЮАНС - ДЕ БУДЕМ ГОЛОВИ БРАТЬ????
Шось в нас голова рвонула вперед, а хвіст відвалився.

Д Ж Е РЕ Л О : https://www.facebook.com/maruzvir/posts ... hHPYhbMZLl

хотаби, вайлувато поцмуджуючи бюджетну сісю, крізь зуби кажуть що це не перший сорт, тому в окіп відсвічувати в теплік
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 08:33

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:Шойгу сняли. Бєлоусов призначений новим міністром оборони

Гєрасімов залишається головою Генштабу

https://t.me/operativnoZSU

Бєлоусов це хіба той що ходить в штучний інтєлєкт, і замяст шаманськой містіки буде магія байтов.
Финансисты всегда любят деньги и готовы сотрудничать с любыми, кто больше предложит. Очень боятся потерять свои монеты и дрожат постоянно за свою шкуру. Поэтому этого дядю в дальнейшем может Запад и Америка купить для своих целей.
Игорь Алексеевич
 
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