|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 19 тра, 2024 11:49
Игорь Алексеевич написав:
Если сейчас ТЦК с трудом отловит 20тыс.чел., то на этом войну можно заканчивать. На след. этап уже никого не найдут
тобто здатися легше, чим піти в ТЦК? - дивна логіка...
вважаєте менше ризиків? - дуже помиляєтесь. бізнеса на інсті здається в Раші немає
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6078
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 583 раз.
- Подякували: 1407 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Нед 19 тра, 2024 11:52
detroytred написав:
2. Гроші.
Впенса -- пенсія + грошове. Пенсія кожного місяця буде зростати. Вислуга. Бо день за три.
Виграшу в порівнянні з гречкосієм -- нуль. навпаки збитки.
нема впенса, бюджету легше, профіт
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35057
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1581 раз.
- Подякували: 2774 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 19 тра, 2024 11:56
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23357
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2397 раз.
- Подякували: 3345 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 19 тра, 2024 11:57
Shaman написав: Игорь Алексеевич написав:
Если сейчас ТЦК с трудом отловит 20тыс.чел., то на этом войну можно заканчивать. На след. этап уже никого не найдут
тобто здатися легше, чим піти в ТЦК? - дивна логіка...
вважаєте менше ризиків? - дуже помиляєтесь. бізнеса на інсті здається в Раші немає
Нічого дивного.
Ірраціональне для всіх цілком може бути раціональним для окремого. Рішення за себе приймає окремий.
Нема колективного прийняття рішення.
Тобто усі не йдуть (ірраціональне рішення), когось вхоплять і пабєда, а окремий пропітляє (виходить раціонально).
Логічніше нікуди.
Боротися з цим можна тільки масовою системою примусу, покарання.
Щоб ніхто не пропітляв.
Але це диктатура...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28596
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 тра, 2024 11:58
Shaman написав: Игорь Алексеевич написав:
Если сейчас ТЦК с трудом отловит 20тыс.чел., то на этом войну можно заканчивать. На след. этап уже никого не найдут
тобто здатися легше, чим піти в ТЦК? - дивна логіка...
вважаєте менше ризиків? - дуже помиляєтесь. бізнеса на інсті здається в Раші немає
А что сейчас есть 20тыс добровольцев? Зачем тогда выдумали этот закон?. Если 20 тыс надо ловить, то с каждыми 20тыс. остаются всё более хитрее и с монетами в карманах, которым 25тыс. грн. штрафа это мелочь. Для них заход раши будет означать выезд за границу, где они и осядут навсегда.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7959
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 837 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 19 тра, 2024 12:00
flyman написав: detroytred написав:
2. Гроші.
Впенса -- пенсія + грошове. Пенсія кожного місяця буде зростати. Вислуга. Бо день за три.
Виграшу в порівнянні з гречкосієм -- нуль. навпаки збитки.
нема впенса, бюджету легше, профіт
В точічку!
Тільки є проблемка. Якщо зможуть-схочуть утилізувати впенсів, то пенсів гречкосіїв і подавно.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28596
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 тра, 2024 12:03
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
2. Гроші.
Впенса -- пенсія + грошове. Пенсія кожного місяця буде зростати. Вислуга. Бо день за три.
Виграшу в порівнянні з гречкосієм -- нуль. навпаки збитки.
нема впенса, бюджету легше, профіт
В точічку!
Тільки є проблемка. Якщо зможуть-схочуть утилізувати впенсів, то пенсів гречкосіїв і подавно.
впенси молодщі (кешфло більше), їх вигідніше
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35057
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1581 раз.
- Подякували: 2774 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 19 тра, 2024 12:05
Соррі що знов мусолю цю тему, але я таки зберусь з силами, знайду юристів відповідного рівня і притягну до відповідальністю тих, завдяки кому 30 річні вантажники епіцентру, 40 річні воєнпенси під час війни почувають себе значно комфортніше ніж 50тирічні кандидати-доктора технічних наук. Мені все рівно зелебобіки це чи протопорохоботи були, доїбусь до кожного. Це якась змова проти інженерно-технічного потенціалу України, справа ОСОБОЇ ДЕРЖАВНОЇ ВАЖЛИВОСТІ
Taras Filatov
Написав вчора пост, потім пішов на дзвінок з клієнтами, а після HR повідомляє що тепер і у нас відбувся перший випадок що ТЦК прийняли співробітника.
Cпівробітник доктор наук, 50 років, один з топових Computer Vision розробників та дослідників в Україні, працював по miltech напрямку.
Тому я трошки більше дізнався як це відбувається:
* Приймають просто вулицею, додому заїхати щось взяти тим більше якось передати справи по роботі не можна.
* Коли приймають там є опція “відбитися” - багато випадків що люди тікають або відбиваються і тоді з них переключаються на тих, що легше. Співробітник порядна та ввічлива людина, він поїхав як сказали. Але багато випадків що тікають або відбиваються і виходить що тут трошки знову якесь дике поле.
* Одразу везуть на ВЛК що проводять за 10 хвилин за принципом ‘дві руки дві ноги - здоровий’.
* Наступний день везуть в учебку, там має бути 1 місяць.
У випадку коли вже прийняли ТЦК відношення щоб направити людину служити за фахом я так розумію що вже пізно робити. Але може помиляюсь. Якщо хто вміє робити ці відношення та вам до в/ч потрібен крутий computer vision / python / С розробник то пишіть, з’єднаю. Тим більше що він добре розуміється в нашій проблематиці та вміє багато цікавих штук відносно AI / Computer Vision для детекту цілей.
Далі поспілкувався із знаючими людьми з українського miltech в плані які офіційні білі варіанти щодо “броні” для людей що працюють над miltech / у ВПК.
Один варіант це класифікувати свої продукти за офіційним списком та отримувати держзамовлення. Для маленьких компаній це дуже складно та довго, тому в них вихід щоб працювати повністю “в білу” або закриватися або віддавати бізнес під дах великої компанії що має держзамовлення. Власники маленьких компаній знають - це майже те саме що закрити бізнес. Це щось типу “aсqui-hiring” тобто ви викидаєте роки своєї роботи та просто передаєте напрацювання за безцінь разом із командою, ще й знаючи що продуктивність сильно просяде.
Другий більш розповсюджений варіант, тому що він простіший в реалізації, це просто у вас у роботі з чоловіків залишаються тільки ті, що наразі не підлягають мобілізації. Вже демобілізовані, аспіранти, студенти, інваліди, троє дітей або не громадяни / емігранти. Для бізнесів це реальніше ніж проходити бюрократичні круги з офіційною бронею.
В принципі, все.
Тобто ще є варіант не для бізнесу, а для самих інженерів та науковців це іти до структур МО або ГШ що займаються цим напрямком, але це потрібно домовлятися з ними заздалегідь та сподіватися що під вас буде штатний розклад.
Нормального закону на бронь для бізнесів навіть що працюють на miltech / ВПК немає. Не вистачає законодавства на бронь для ВПК, особливо для невеликих компаній.
Можливості працювати на МО / ГШ вже сформованими ефективними командами немає, не вистачає законодавства щодо комерційних технологічних підрядників або команд волонтерів. Не можна пройти перевірку як юр лице. Можна тільки індивідуально.
Ну і ще варіант який я взагалі вважаю найкращім для всіх у поточній ситуації - тобто заробляти та годувати команду на продажах до США, а в Україні не намагатися заробляти, а постачати за принципом все для фронту - взагалі багато людей вважають не законним в Україні. За бажанням вас можна притягнути за держзраду за те що ви передаєте на еспорт "держ. тайну" яку ви самі створили. Більшість miltech виробників в Україні, навчені досвідом, просто бояться займатися експортом. ОК, але тоді повертаємось до варіантів вище і це не працює long term. Зараз уряду дають гроші, це все дотаційна схема, але завтра-післязавтра перестануть давати. Великі компанії збанкрутують. Приватний miltech сектор, дійсно на 100% приватний та вміючий працювати на експорт, не існує - що далі?
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 19 тра, 2024 12:09, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1535
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 тра, 2024 12:06
Banderlog написав: Игорь Алексеевич написав:
Если сейчас ТЦК с трудом отловит 20тыс.чел., то на этом войну можно заканчивать. На след. этап уже никого не найдут
Якщо не наберуть 150 то на наступний етап , декого з тих хто не живе на кайфовій стороні дніпра призве вже путін
Якщо б аргумент "давайте колективно і ..." працював, то тоді б гори рухали б...
Кожен підійшов до дзеркала і ...
Всі зібралися б і примусили можновладців "працювати, як треба".
Колективом можна гори воротити...
Але спочатку потрібний отой колективний розум)) мати.
Колективом в 42 млн. можна б було отих орків капелюхами закидати.
Бо в них такого нема на всіх їх 150 млн.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28596
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|36162
|
|
|1493
|197387
|
|
|6076
|644066
|
|