Додано: Суб 25 тра, 2024 15:15

sashaqbl написав: ЛАД після Донбасу РФ перемкнулась на Сирію. В неї є інтереси в Африці. Азербайджан. Фінляндія. Афганістан(малоймовірно). Варіантів не менше ста. Якби хтось не шукав "мір в глазах", а рив окопи(ідея кулівлоб була непогана, за реалізацію я б дав пожиттєве), закупляв РСЗВ і ракетне озброєння, проводив військові збори і підготовку резервістів - то хуйло шукав би жертву попроще.

І тут, на мою думку, зіграло роль не стільки діяльність Зеленського, скільки результат виборів - населення не хотіло боротьби, воно хотіло "сойтісь посредінє". Саме відсутність волі до боротьби зіграла значну роль, а не кількість танків і ракет.

Щодо прибалтики "под колпаком нато" - оцініть сьогоднішні ігри - там кордони посунув на 100 метрів, там прикордонні буйки зняв. Цікаво, чим це все закінчиться, після того, як він побачив слабкість нато. після Донбасу РФ перемкнулась на Сирію. В неї є інтереси в Африці. Азербайджан. Фінляндія. Афганістан(малоймовірно). Варіантів не менше ста. Якби хтось не шукав "мір в глазах", а рив окопи(ідея кулівлоб була непогана, за реалізацію я б дав пожиттєве), закупляв РСЗВ і ракетне озброєння, проводив військові збори і підготовку резервістів - то хуйло шукав би жертву попроще.І тут, на мою думку, зіграло роль не стільки діяльність Зеленського, скільки результат виборів - населення не хотіло боротьби, воно хотіло "сойтісь посредінє". Саме відсутність волі до боротьби зіграла значну роль, а не кількість танків і ракет.Щодо прибалтики "под колпаком нато" - оцініть сьогоднішні ігри - там кордони посунув на 100 метрів, там прикордонні буйки зняв. Цікаво, чим це все закінчиться, після того, як він побачив слабкість нато.

"Азербайджан. Фінляндія. Афганістан" - не просто "малоймовірно", а безглуздо. Не буду подробно разбирать.Сирия, Африка - не смешно, это не войны для России. Так же, как и для США, или Европы, или Китая. Хотя интересы там есть у всех них.За какие деньги делать всю ту подготовку, о которой Вы пишете?И да, народ не хотел воевать, а хотел мирной и счастливой жизни. Как и любой народ. Вполне нормальное желание.Надо учитывать реальность.В нашей реальности Ваши высказывания это именно войовничість.Или расскажите, за какие деньги надо было "закупляти РСЗВ і ракетне озброєння, проводити військові збори і підготовку резервістів" и пр. И закупляти надо было бы ещё много чего - и самолёты, и вертолёты, и танки, и просто артсистемы, и оборудование для производства снарядов (и/или сами снаряды), и ...Надеюсь услышать серьёзные возражения, а не цитаты Вегеция.