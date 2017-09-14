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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83528353835483558356>
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:P.s. Можно нескромный вопрос? Где и кем Вы служите? (где - не имею ввиду точную геолокацию).
Объясню, вопрос вызван тем, что обычно здесь на форуме так воинственно настроены люди, достаточно далёкие от фронта и боевых действий.

РУБПАК. Точніше, вже перейменували в батальйон, але суть від того не змінилася.
Те, що ви приймаєте за войовничість - лише розуміння, що уникнути війни можна було тільки підготовкою до війни.
Щодо РПВ - то емігрувати я не готовий. Для мене РПВ - це повторна мобілізація за пару років. При чому разом зі мною мобілізують і старшого сина.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 25 тра, 2024 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 14:58

  ЛАД написав:yanyura
Для Вас принципиально "русские" или "великороссы"?
"великороссы" даже хуже.

То, что "великороссы" хуже, чем "русские", согласен. Сам термин "велико" подразумевает, что носитель его выше, чем остальные, "мало" ("малороссы" = украинцы).

Но "русские" или "великороссы" для меня принципиально. Начав применять "русские", они присваивают себе чужую историю, нашу, украинскую, используя близость слов "Русь" (Киевская) и "русские"(см. сборник "Российская государственность: опыт 1150-летней истории. Материалы Международной научной конференции (Москва, 4–5 декабря 2012 г.)", 590 страниц только в нем, не считая кучи ссылок на другие статьи в примечаниях. Уже и Википедию начали переписывать, удаляя из нее даже те мелочи, что показывают их в отрицательном виде (в частности, поменяв "великороссы" на "русские", тем самым изменяя фактическую историю). Была бы возможность они бы и Гугл переписали.

Собственно русский народ — великороссы — сложился как народ подчеркнуто государственный, “имперский”.

(статья Н.И. Никитин. "Российская государственность и некоторые особенности российского менталитета", стр. 304, в сборнике "Российская государственность: опыт 1150-летней истории. Материалы Международной научной конференции (Москва, 4–5 декабря 2012 г.)"
http://ebookiriran.ru/userfiles/file/Konf_1150_2013.pdf

Категория «русские» обрела узко этнический смысл именно в период строительства «социалистической нации». Начиная с переписи 1926 г. русские стали обозначать только великороссов. Происходила постепенная смена идентичности с великороссов на русских. В категорию «русские» «перешли» и многие русифицированные малороссы.

в том же сборнике, стр.546-547, в примечаниях.

P.S. Интересно, как быстро они удалят из Википедии статью своего "вечнолежащего" https://u.to/xiOzIA
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 14:58

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Доброго дня .

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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 15:15

  sashaqbl написав:ЛАД після Донбасу РФ перемкнулась на Сирію. В неї є інтереси в Африці. Азербайджан. Фінляндія. Афганістан(малоймовірно). Варіантів не менше ста. Якби хтось не шукав "мір в глазах", а рив окопи(ідея кулівлоб була непогана, за реалізацію я б дав пожиттєве), закупляв РСЗВ і ракетне озброєння, проводив військові збори і підготовку резервістів - то хуйло шукав би жертву попроще.
І тут, на мою думку, зіграло роль не стільки діяльність Зеленського, скільки результат виборів - населення не хотіло боротьби, воно хотіло "сойтісь посредінє". Саме відсутність волі до боротьби зіграла значну роль, а не кількість танків і ракет.
Щодо прибалтики "под колпаком нато" - оцініть сьогоднішні ігри - там кордони посунув на 100 метрів, там прикордонні буйки зняв. Цікаво, чим це все закінчиться, після того, як він побачив слабкість нато.

"Азербайджан. Фінляндія. Афганістан" - не просто "малоймовірно", а безглуздо. Не буду подробно разбирать.
Сирия, Африка - не смешно, это не войны для России. Так же, как и для США, или Европы, или Китая. Хотя интересы там есть у всех них.
За какие деньги делать всю ту подготовку, о которой Вы пишете?
И да, народ не хотел воевать, а хотел мирной и счастливой жизни. Как и любой народ. Вполне нормальное желание.
Надо учитывать реальность.
В нашей реальности Ваши высказывания это именно войовничість.
Или расскажите, за какие деньги надо было "закупляти РСЗВ і ракетне озброєння, проводити військові збори і підготовку резервістів" и пр. И закупляти надо было бы ещё много чего - и самолёты, и вертолёты, и танки, и просто артсистемы, и оборудование для производства снарядов (и/или сами снаряды), и ...
Надеюсь услышать серьёзные возражения, а не цитаты Вегеция.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 15:20

  ЛАД написав:P.s. Можно нескромный вопрос? Где и кем Вы служите? (где - не имею ввиду точную геолокацию).
Объясню, вопрос вызван тем, что обычно здесь на форуме так воинственно настроены люди, достаточно далёкие от фронта и боевых действий.

Тут причина проста. В армії найголовніше вміння ,,зашаритися,,. Краще постійно сидіти в тирнеті в тіхтоку в 8 км, а то й далі в тилу чим попасти на СП-шку на нулі. А так як ,,цариця полів,,постійно потребує поповнень через сзч та втрати, то перетряхують тилові служби й підрозділи. Одна надія що бусіки незламності підвезуть дурніших пересічних.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 15:25

  ЛАД написав:И да, народ не хотел воевать, а хотел мирной и счастливой жизни. Как и любой народ. Вполне нормальное желание.
Надо учитывать реальность.
Пуйло врахував усі ваші бажання...
І там де бажаючих не воювати було більше-туди він і насипає більше.
І причина цього проста
Чим менше хочуть воювати - тим швидше будуть здаватись...

От тільки реалії для ждунів а-ля ти виявились іншими
Так у нас не було зброї
Так ми вибрали таке керівництво
Так у нас є корупція...

Але перед бажанням дати 3,14зди москалям-ці всі негаразди якось тьмяніють...і ми відбиваємось
Страждаєш-ти і тобі подібні найбільше.
Нічого дивного - за що закликали-на те й нарвались.

ПС
Питання до модерації
І довго на сторінках Українського ЗМІ будуть надавати можливості проросійської пропоганди?
Типу - ми слабкі і пора здаватись бо...і далі педераційні тези для корисних ідіотів.

Може все таки для любителів педераційного світу ввести передмодерацію?
Навіщо дурня банити...йому просто треба вирвати жало.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 15:28

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:ЛАД після Донбасу РФ перемкнулась на Сирію. В неї є інтереси в Африці. Азербайджан. Фінляндія. Афганістан(малоймовірно). Варіантів не менше ста. Якби хтось не шукав "мір в глазах", а рив окопи(ідея кулівлоб була непогана, за реалізацію я б дав пожиттєве), закупляв РСЗВ і ракетне озброєння, проводив військові збори і підготовку резервістів - то хуйло шукав би жертву попроще.
І тут, на мою думку, зіграло роль не стільки діяльність Зеленського, скільки результат виборів - населення не хотіло боротьби, воно хотіло "сойтісь посредінє". Саме відсутність волі до боротьби зіграла значну роль, а не кількість танків і ракет.
Щодо прибалтики "под колпаком нато" - оцініть сьогоднішні ігри - там кордони посунув на 100 метрів, там прикордонні буйки зняв. Цікаво, чим це все закінчиться, після того, як він побачив слабкість нато.

"Азербайджан. Фінляндія. Афганістан" - не просто "малоймовірно", а безглуздо. Не буду подробно разбирать.
Сирия, Африка - не смешно, это не войны для России. Так же, как и для США, или Европы, или Китая. Хотя интересы там есть у всех них.
За какие деньги делать всю ту подготовку, о которой Вы пишете?
И да, народ не хотел воевать, а хотел мирной и счастливой жизни. Как и любой народ. Вполне нормальное желание.
Надо учитывать реальность.
В нашей реальности Ваши высказывания это именно войовничість.
Или расскажите, за какие деньги надо было "закупляти РСЗВ і ракетне озброєння, проводити військові збори і підготовку резервістів" и пр. И закупляти надо было бы ещё много чего - и самолёты, и вертолёты, и танки, и просто артсистемы, и оборудование для производства снарядов (и/или сами снаряды), и ...
Надеюсь услышать серьёзные возражения, а не цитаты Вегеция.

Да за любые деньги - хоть вместо тех дорог, что вы хвалите.
Вы у Усика спросите - он к бою готовился - или в той же форме, что 4 года назад выходил?
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 15:34

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И да, народ не хотел воевать, а хотел мирной и счастливой жизни. Как и любой народ. Вполне нормальное желание.
Надо учитывать реальность.
Пуйло врахував усі ваші бажання...
І там де бажаючих не воювати було більше-туди він і насипає більше.
І причина цього проста
Чим менше хочуть воювати - тим швидше будуть здаватись...

От тільки реалії для ждунів а-ля ти виявились іншими
Так у нас не було зброї
Так ми вибрали таке керівництво
Так у нас є корупція...

Але перед бажанням дати 3,14зди москалям-ці всі негаразди якось тьмяніють...і ми відбиваємось
Страждаєш-ти і тобі подібні найбільше.
Нічого дивного - за що закликали-на те й нарвались.

ПС
Питання до модерації
І довго на сторінках Українського ЗМІ будуть надавати можливості проросійської пропоганди?
Типу - ми слабкі і пора здаватись бо...і далі педераційні тези для корисних ідіотів.

Може все таки для любителів педераційного світу ввести передмодерацію?
Навіщо дурня банити...йому просто треба вирвати жало.


підтримую. рашистському агітпропу тут не місце. ще відповіді на таке... видаляють, бо "агітатор" скаржиться. так видаляйте і агітпроп парторга тоді теж....
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Суб 25 тра, 2024 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 15:35

  yanyura написав:..........
То, что "великороссы" хуже, чем "русские", согласен. Сам термин "велико" подразумевает, что носитель его выше, чем остальные, "мало" ("малороссы" = украинцы).

Но "русские" или "великороссы" для меня принципиально. Начав применять "русские", они присваивают себе чужую историю, нашу, украинскую, используя близость слов "Русь" (Киевская) и "русские"(см. сборник "Российская государственность: опыт 1150-летней истории. Материалы Международной научной конференции (Москва, 4–5 декабря 2012 г.)", ...........

По-моему, великороссы уже тоже присвоение истории. Хотя Юрий Долгорукий, считающийся основателем Москвы, "князь із династії Рюриковичів, шостий син Володимира Мономаха" и временами княжил в Киеве, так что в какой-то мере они тоже наследники Киевской Руси.
Да и Ростово-Суздальском княжество, где он правил, это тоже Киевская Русь. А расположено в районе Москвы (не путать с Ростовом-на-Дону на юге, замечание не для Вас).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 15:36

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И да, народ не хотел воевать, а хотел мирной и счастливой жизни. Как и любой народ. Вполне нормальное желание.
Надо учитывать реальность.
Пуйло врахував усі ваші бажання...
І там де бажаючих не воювати було більше-туди він і насипає більше.
І причина цього проста
Чим менше хочуть воювати - тим швидше будуть здаватись...

От тільки реалії для ждунів а-ля ти виявились іншими
Так у нас не було зброї
Так ми вибрали таке керівництво
Так у нас є корупція...

Але перед бажанням дати 3,14зди москалям-ці всі негаразди якось тьмяніють...і ми відбиваємось
Страждаєш-ти і тобі подібні найбільше.
Нічого дивного - за що закликали-на те й нарвались.

ПС
Питання до модерації
І довго на сторінках Українського ЗМІ будуть надавати можливості проросійської пропоганди?
Типу - ми слабкі і пора здаватись бо...і далі педераційні тези для корисних ідіотів.

Може все таки для любителів педераційного світу ввести передмодерацію?
Навіщо дурня банити...йому просто треба вирвати жало.

Ответ на ваш ПС прост: закон про иноагентов пока еще не скопировали. Как скопируют - будет вам и интернет по талонам (из тцк) и посты только после одобрения тащ-майором...
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