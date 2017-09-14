BIGor написав:Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?
Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині. В інтерв'ю Bild він закликав скасувати їм усі субсидії. "Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов'язкової військової служби", - обурився політик. На його думку, "не вкладається в голові", що Німеччина робить усе можливе, щоб підтримати Україну у війні, "а потім, з іншого боку, ми приймаємо солдатів". "Не повинно бути, щоб ми прийняли їх і таким чином дали можливість ухилитися від призову. Найменше, що ми можемо зробити, - це не виплачувати таку допомогу громадянам, особливо тим, хто справді зобов'язаний нести військову службу на своїй українській батьківщині і потрібен там для захисту миру і свободи. Не може бути жодних бонусів для тих, хто дезертирує", - сказав він. https://www.bild.de/politik/inland/knal ... 3A%252F%25
Не люблю житрожопих. А ти любиш таких чи сам такий ?
Ти ж сам хитрожопий, звалив в Канаду і все, ура-патріот, "до кордонів 91 року" і "треба згуртуватися навколо Найвеличнішого". Які ж лицеміри.
BIGor написав:Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?
Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині. В інтерв'ю Bild він закликав скасувати їм усі субсидії. "Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов'язкової військової служби", - обурився політик. На його думку, "не вкладається в голові", що Німеччина робить усе можливе, щоб підтримати Україну у війні, "а потім, з іншого боку, ми приймаємо солдатів". "Не повинно бути, щоб ми прийняли їх і таким чином дали можливість ухилитися від призову. Найменше, що ми можемо зробити, - це не виплачувати таку допомогу громадянам, особливо тим, хто справді зобов'язаний нести військову службу на своїй українській батьківщині і потрібен там для захисту миру і свободи. Не може бути жодних бонусів для тих, хто дезертирує", - сказав він. https://www.bild.de/politik/inland/knal ... 3A%252F%25
Не люблю житрожопих. А ти любиш таких чи сам такий ?
Ти ж сам хитрожопий, звалив в Канаду і все, ура-патріот, "до кордонів 91 року" і "треба згуртуватися навколо Найвеличнішого". Які ж лицеміри.
згуртувалися "свої" (колишні слуги двічінесудимого легітимного, вони ж ожезепізти), взяли реванш - зробили всіх разом
BIGor написав:Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?
Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині. В інтерв'ю Bild він закликав скасувати їм усі субсидії. "Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов'язкової військової служби", - обурився політик. На його думку, "не вкладається в голові", що Німеччина робить усе можливе, щоб підтримати Україну у війні, "а потім, з іншого боку, ми приймаємо солдатів". "Не повинно бути, щоб ми прийняли їх і таким чином дали можливість ухилитися від призову. Найменше, що ми можемо зробити, - це не виплачувати таку допомогу громадянам, особливо тим, хто справді зобов'язаний нести військову службу на своїй українській батьківщині і потрібен там для захисту миру і свободи. Не може бути жодних бонусів для тих, хто дезертирує", - сказав він. https://www.bild.de/politik/inland/knal ... 3A%252F%25
Не люблю житрожопих. А ти любиш таких чи сам такий ?
Ти ж сам хитрожопий, звалив в Канаду і все, ура-патріот, "до кордонів 91 року" і "треба згуртуватися навколо Найвеличнішого". Які ж лицеміри.
BIGor написав:Ukrainian а чого Ви так переживаєте за емігрантів в Німеччину, коли живете в Канаді?
Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині. В інтерв'ю Bild він закликав скасувати їм усі субсидії. "Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов'язкової військової служби", - обурився політик. На його думку, "не вкладається в голові", що Німеччина робить усе можливе, щоб підтримати Україну у війні, "а потім, з іншого боку, ми приймаємо солдатів". "Не повинно бути, щоб ми прийняли їх і таким чином дали можливість ухилитися від призову. Найменше, що ми можемо зробити, - це не виплачувати таку допомогу громадянам, особливо тим, хто справді зобов'язаний нести військову службу на своїй українській батьківщині і потрібен там для захисту миру і свободи. Не може бути жодних бонусів для тих, хто дезертирує", - сказав він. https://www.bild.de/politik/inland/knal ... 3A%252F%25
Не люблю житрожопих. А ти любиш таких чи сам такий ?
Ти ж сам хитрожопий, звалив в Канаду і все, ура-патріот, "до кордонів 91 року" і "треба згуртуватися навколо Найвеличнішого". Які ж лицеміри.
Ukrainian написав:Скільки в кацапів ще залишилось су-25 ?
На Донецькому напрямку воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський літак Су-25, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
"Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця" в Telegram-каналі.
Особисто я в казки від 110-ї бригади не вірю. Ну не буває так, що довгий час нічого не збивали, а тут майже через день по літаку.