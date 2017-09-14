Мозги люблю.
Но не нюхать, а есть.
И не человеческие, а коровьи.
А Вы всё же стали слишком нервным и перестали понимать написанные тексты.
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Додано: Нед 26 тра, 2024 16:47
Додано: Нед 26 тра, 2024 16:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сміливі емігранти з Канади - вся діаспора щоб так би мовити не словом, а ділом, чи зза океану Вітчизну любити якось так зручніше? Га?
ЛАД а як же холестерин? Закупорка судин в тому числі і головного мозку, а потім писанина ахінеї на форумах, всі думають, що це Ви такий, а тут виявляється коров'ячі мізки винні бо, свої вже, напевне, розсмоктались, лише коров'ячі залишились, сумно ...
Додано: Нед 26 тра, 2024 17:07
ЛАД
Зовсім не відносяться я не утік після війни і соц допомоги ніколи не отримував.
Додано: Нед 26 тра, 2024 17:09
Додано: Нед 26 тра, 2024 17:10
К сожалению, форум (как минимум, эта ветка) тоже давно стала то ли а-, то ли антисоциальной.
Приличных людей почти не осталось.
Я глубоко уважаю Вас, но, думаю, Вы и сами понимаете, что то, что до ухода в армию и, соответственно, снижения Вашей активности на форуме почти всегда 5 лучших постов на форуме за неделю были Ваши, показатель снижения уровня форума.
Причина, на мой взгляд, отрицательная селекция на форуме. Спасибо модераторам.
Додано: Нед 26 тра, 2024 17:14
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 26 тра, 2024 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 тра, 2024 17:15
Додано: Нед 26 тра, 2024 17:23
Вот пишет какой-то лузер, совковая шваль
что эта дешевка за своей трехрублевой душенкой имеет чтобы давать такие оценки ЛЮДЯМ ??
Додано: Нед 26 тра, 2024 17:25
Додано: Нед 26 тра, 2024 17:36
Hotab
Продолжение 7.
Скорее дополнение.
Ещё по мобилизации.
Если примут "экономическую бронь", то лично моя вера в Украину как государство скатится близко к 0.
Вы, понимаю, не коммерсант, поэтому Вам сложнее судить.
Но поверьте, роль всяких лавочников, которые кичатся своим "экономическим вкладом в борьбу", сильно преувеличена. Даже в Харькове во время войны открываются новые ларьки и магазины. Даже супермаркет относительно недавно открылся.
Хотел ещё немного добавить на прощание, но вижу, что смысла нет. А количество магазинов в Черкассах просто поразило. Поверьте место любого хозяина магазина (тем более, продуктового) будет тут же занято. Понятно, какие-то из них разоряются, какие-то становятся успешными, но для государства и налогов от призыва владельца магазина ничего не изменится.
Брогь должна быть для специалистов оборонки (не только инженеров иучёных, но и для высококвалифицированных рабочих, которых сложно, а то и невозможно заменить) и для какого-то количества людей, обеспечивающих функционирование инфраструктуры. Какого-то количества управителей. В основном, всё. Может быть, ещё кого-то упустил, но, думаю, суть понятна.
Принятие "экономической брони" - это точно война "бедными за интересы богатых". Такого не было нигде и никогда, а когда случались близкие ситуации, то кончалось плохо. Для богатых. И для государства.
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