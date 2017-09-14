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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8367836883698370>
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 16:47

  flyman написав:.......
Ви вже напару з семінаристом нюхаєте мізки, чи що?

Мозги люблю.
Но не нюхать, а есть.
И не человеческие, а коровьи.
А Вы всё же стали слишком нервным и перестали понимать написанные тексты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Чи хто має будувати ці заводи ?

Сміливі емігранти з Канади - вся діаспора щоб так би мовити не словом, а ділом, чи зза океану Вітчизну любити якось так зручніше? Га? :wink:
  ЛАД написав:Мозги люблю.

ЛАД а як же холестерин? Закупорка судин в тому числі і головного мозку, а потім писанина ахінеї на форумах, всі думають, що це Ви такий, а тут виявляється коров'ячі мізки винні бо, свої вже, напевне, розсмоктались, лише коров'ячі залишились, сумно ... :cry:
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 17:07

ЛАД
слова "Йоахіма Германна", случайно, к вам не относятся никаким боком?


Зовсім не відносяться я не утік після війни і соц допомоги ніколи не отримував.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 17:09

  Ukrainian написав:ЛАД
слова "Йоахіма Германна", случайно, к вам не относятся никаким боком?


Зовсім не відносяться я не утік після війни і соц допомоги ніколи не отримував.

Тобто до 2014 р. і за 10 років отримали інше громадянство?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 17:10

  Сибарит написав:........
Я прекрасно понимаю, что люди боеспособного возраста давно сидят в асоциальных сетях, а не на устаревших форумах. Но уровень аргументации очень удручает.

К сожалению, форум (как минимум, эта ветка) тоже давно стала то ли а-, то ли антисоциальной.
Приличных людей почти не осталось.
Я глубоко уважаю Вас, но, думаю, Вы и сами понимаете, что то, что до ухода в армию и, соответственно, снижения Вашей активности на форуме почти всегда 5 лучших постов на форуме за неделю были Ваши, показатель снижения уровня форума.
Причина, на мой взгляд, отрицательная селекция на форуме. Спасибо модераторам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 17:14

:arrow:
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 26 тра, 2024 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 17:15

  flyman написав:
  Ukrainian написав:ЛАД
слова "Йоахіма Германна", случайно, к вам не относятся никаким боком?


Зовсім не відносяться я не утік після війни і соц допомоги ніколи не отримував.

Тобто до 2014 р. і за 10 років отримали інше громадянство?

Так
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 17:23

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:........
Я прекрасно понимаю, что люди боеспособного возраста давно сидят в асоциальных сетях, а не на устаревших форумах. Но уровень аргументации очень удручает.

К сожалению, форум (как минимум, эта ветка) тоже давно стала то ли а-, то ли антисоциальной.
Приличных людей почти не осталось.
Я глубоко уважаю Вас, но, думаю, Вы и сами понимаете, что то, что до ухода в армию и, соответственно, снижения Вашей активности на форуме почти всегда 5 лучших постов на форуме за неделю были Ваши, показатель снижения уровня форума.
Причина, на мой взгляд, отрицательная селекция на форуме. Спасибо модераторам.

Вот пишет какой-то лузер, совковая шваль
что эта дешевка за своей трехрублевой душенкой имеет чтобы давать такие оценки ЛЮДЯМ ??
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 17:25

  Ukrainian написав:
  flyman написав:
  Ukrainian написав:Зовсім не відносяться я не утік після війни і соц допомоги ніколи не отримував.

Тобто до 2014 р. і за 10 років отримали інше громадянство?

Так

Отже вважаєш, що вже не громадянин України?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 17:36

Hotab
Продолжение 7.
Скорее дополнение.
Ещё по мобилизации.
Если примут "экономическую бронь", то лично моя вера в Украину как государство скатится близко к 0.
Вы, понимаю, не коммерсант, поэтому Вам сложнее судить.
Но поверьте, роль всяких лавочников, которые кичатся своим "экономическим вкладом в борьбу", сильно преувеличена. Даже в Харькове во время войны открываются новые ларьки и магазины. Даже супермаркет относительно недавно открылся.
Хотел ещё немного добавить на прощание, но вижу, что смысла нет. А количество магазинов в Черкассах просто поразило. Поверьте место любого хозяина магазина (тем более, продуктового) будет тут же занято. Понятно, какие-то из них разоряются, какие-то становятся успешными, но для государства и налогов от призыва владельца магазина ничего не изменится.
Брогь должна быть для специалистов оборонки (не только инженеров иучёных, но и для высококвалифицированных рабочих, которых сложно, а то и невозможно заменить) и для какого-то количества людей, обеспечивающих функционирование инфраструктуры. Какого-то количества управителей. В основном, всё. Может быть, ещё кого-то упустил, но, думаю, суть понятна.
Принятие "экономической брони" - это точно война "бедными за интересы богатых". Такого не было нигде и никогда, а когда случались близкие ситуации, то кончалось плохо. Для богатых. И для государства.
ЛАД
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  #<1 ... 8367836883698370>
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