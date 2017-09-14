Додано: Пон 17 чер, 2024 13:55

budivelnik написав: detroytred написав: Виграв ти конкуренцію Виграв ти конкуренцію А пуйло у нас що не пробує виграти конкуренцію...

То виявляється він може-а я повине так як ти ...поміж краплинками в дощ бігати щоб не замочитись?

Життя штука складна

В ньому або ти..або тебе..

Я не хочу бути на твоєму місці, тому не міняючи орієнтацію- все таки бути наверху приємніше.

Мені більш подобається бути над лайном ніж в лайні

Смаки з тобою ( і знання) в нас різні- тому ти нічого й не можеш зрозуміти.

Я доступно виразився

ПС

пішов я від вас сьогодні, надоїли своїми нападками. А пуйло у нас що не пробує виграти конкуренцію...То виявляється він може-а я повине так як ти ...поміж краплинками в дощ бігати щоб не замочитись?Життя штука складнаВ ньому або ти..або тебе..Я не хочу бути на твоєму місці, тому не міняючи орієнтацію- все таки бути наверху приємніше.Мені більш подобається бути над лайном ніж в лайніСмаки з тобою ( і знання) в нас різні- тому ти нічого й не можеш зрозуміти.Я доступно виразивсяПСпішов я від вас сьогодні, надоїли своїми нападками.

Отже можемо продовжити звідти звідки зупинились.Про обмеженість ринкуВідповідь проста як дверіПоки в Україні рівень ожиріння в рази менший ніж в США - то ми можемо що довго і нудно нарощувати обєми споживання...Правда деякі неадеквати , не розуміють щонарощення не = збільшення кількості...нарощення= зміни структури споживанняНаприклад , для виготовлення 1 кг мяса треба 3 кг зернових, для того щоб виростити такий набір продуктів (калорійність не відповідає тільки цим продуктам там ще молоко ,риба,зелень і так далі, я просто зменшив щоб легше було зрозуміти суть)тип продукту___зерно_____мясо_калорійність__необхідно зерна__до калорій НімеччиниУкраїна_______138,4кг___54,8кг__3,138ккал___303кг___303*3,499/3,138=Німеччина_____111 кг____86 кг___3,499ккал___Якийсь неадекват по економіці ризикне заявити що Україна НЕ ВМІЄ вирощувати зерно і мясо? Надіюсь що не ризикне.А якщо не ризикне- то чим пояснить те що ми програємо як в калорійності так і в якості( я маю на увазі різноманітність) тих харчів які ми споживаємоЧи вистарчить йому розуму зрозуміти що для того щоб просто ДОГНАТИ калорійність споживчого кошика Німців- нам МОЖНА ще збільшувати випуск зерна на 10%..., а для того щоб після порівняння калорійності-покращити ще й споживчі параметри до тих +10% нам треба додати ще +10%, щоб в нас зявились мясопереробні виробництва з власною кормовою базою. Бо сьогодні ми НЕ можемо випустити більше мяса ..бо нашому населенню НЕ вистарчає калорій, а так як калорії в крупах в рази дешевші від калорій в мясі(по вартості виготовлення)-то миТобто ці мої +10% ДОДАТКОВИХ витрат в порівнянні з моїми конкурентами на протязі 5-10 років- і створило РІЗНИЦЮ між Німеччиною і Україної( при цьому НІМЕЧЧИНА вже вперлась у верхню планку необхідності, а ми ще навіть і не відійшли від ментальності коли ХЛІБ-всьому голова...хоча в світі цю голову давно замінила риба/мясо/фрукти/овочі...Це перше по економіціЯк не забанять то спробую пояснити пізніше ( бо якщо викинуть цей то не буде на підставі чого пояснювати далі)