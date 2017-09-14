ЛАД написав:Я не призывал ругаться. Хотел только услышать мнение и обсудить.
Пока я вмжу один путь переговоров. Оставлять террит. не подконтр. раше и далее НАТО, ЕС это всё не реально, но иметь какие то 100% гарантии и уже досконально каждый пункт в договоре оговаривать. Надо доказывать потом экономикой, что у нас лучше, чем у раши. Лет через 10 пуйло умрёт и возможно народ сам захочет опять присоединится к Украине. Воевать до 91г. и призывать 18лет. на войну, то мы тогда оставим и Запорожье и Херсон и Николаев, даже вохможно Днепр и Одессу. Уже 10 лет, как мы уже в Луганске, Донецке и Крыму. Одна болтавня от Америки и Запада. Всем насрать на межд. стандарты, а тем более в защиту Украины? Или пуйло уже сидит на скамье, как Милошевич. Просто межд. стандарты - это для избранных.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 08 жов, 2024 12:44, всього редагувалось 2 разів.
wild.tomcat написав:от мені цікаво, цей "інтелектуал", коли його з сім'єю десь перестріне гопота, і коли його дружину і дочку захочуть пустити по колу, теж буде "інтелектуальні" спічі заштовхувати в стилі "що захищати їх повинні професіонали" чи "в нас же рівноправ'я, нехай самі і захищаються"?
Навіть не знаю як відповісти на цей емоційний випад, хоча я вже і відповідав. Це таке ж провокаційне питання як і "а куди ти будеш біжати, коли росія нападе на Польщу, Німеччину або [обери свою країну]?" Коли це станеться , тоді і буду реагувати. Я не можу знати як я реагуватиму на ситуацію, коли мене "зустріне гопота". Буду захищатись як можу, напевно. Але це зовсім інша ситуація від тієї, коли ти знаєш, що росіяни за кілька днів від тебе, і ти можеш зібратися і поїхати у безпечне місце.
Але Ви розкажіть, будь ласка, що робити, коли на тебе напала гопота. Я звик, що мене захищає поліція і армія, і в районі, де я живу, гопота не ходить. Розкажіть як Ви героїчно один з гопотою впораєтесь. Я знаю, що один я проти гопоти нічого не зроблю, але якщо у Вас є поради, я з радістю і вдячністю Вас вислухаю.
порада тільки одна - захищати свою сімю. але вона таки не для вас(Wild Kot Tom)
Простите, а как вы семью защищаете допустим от пяти НЕпьяных и НЕобдолбанных гопников, которые окружили вас на стоянке возле Метро там или АШАНа в 23.30 в субботу, когда вы грузите всю тележку в багажник вашего Лексуса допустим, и хотят попользовать вашу половину и дочь-студентку, а вас просто откуярить лежачего ногами, и забрав у вас ключи от GXa вашего нержавого, покататься на нём оставшиеся полчаса до комендантского часа? То же самое возможно в принципе(но без автоугона) если вы пешком часом в 7 вечера зимой, на НГ там или Рождество-Крещенье, возвращаетесь с гостей домой по плохо освещённой улице или двору микрорайона У нас разрешён нарезной короткоствол, вы носите под курткой два тесака как у Слая в Рембо4, или вы бывший учитель по карате покойного Брюса Ли? Кроме того возможен вариант что "пианист" размером с путина или медведева и с весом килограмм 55-60 не представляет угрозу даже для двух пьяных гопников.
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 08 жов, 2024 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Началось обсуждение Майдана. Рано. Нет информации. Не понятно кто организовывал, кто финансировал, кто стимулировал развитие и направлял эволюцию, их цели. Одни вопросы без ответов. Если назовёте Порошенко, Яценюка, Турчинова... - они воспользовались результатами. Истинные организаторы остались в густой тени и даже не просматриваются. Можно придумывать много теорий, но нет никаких доказательств.
wild.tomcat написав:порада тільки одна - захищати свою сімю. але вона таки не для вас(Wild Kot Tom)
Простите, а как вы семью защищаете допустим от пяти НЕпьяных и НЕобдолбанных гопников, которые окружили вас на стоянке возле Метро там или АШАНа в 23.30 в субботу, когда вы грузите всю тележку в багажник вашего Лексуса допустим, и хотят попользовать вашу половину и дочь-студентку, а вас просто откуярить лежачего ногами, и забрав у вас ключи от GXa вашего нержавого, покататься на нём оставшиеся полчаса до комендантского часа? То же самое возможно в принципе(но без автоугона) если вы пешком часом в 7 вечера зимой, на НГ там или Рождество-Крещенье, возвращаетесь с гостей домой по плохо освещённой улице или двору микрорайона У нас разрешён нарезной короткоствол, вы носите под курткой два тесака как у Слая в Рембо4, или вы бывший учитель по карате покойного Брюса Ли? Кроме того возможен вариант что "пианист" размером с путина или медведева и с весом килограмм 55-60 не представляет угрозу даже для двух пьяных гопников.
ваш варіант? тільки, будь ласка, коротше, без обовязкового згадування ваших лексусів і gx'ів., ми вже давно запамятали, який у вас парк авто.
detroytred написав:От тільки ніяких "розжовувань" (аргументації) з вашого боку не було. Від слова -- зовсім.
Тільки гола аналогія. Та узагальнена оцінка заперечень опонентом.
ну так ніхто не зобовязаний вам тут щось і чимось. щось не зрозуміли, ну буває, йдіть собі далі, займайтеся своїми справами
Я вказав, що від вас не було і не має ніяких пояснень. Зобов'язань ніяких не покладав. Не вигадуйте. Що мені робити, я розберусь якось сам. Не перейматеся за мене.
А от: - що ви будете робити, коли на сім'ю напала гопота і ...; - і чому зараз, коли на країну напала гопота, якісь інші підходи та алгоритми? Цікаво було б почути від вас. Як того, що проводить отакі аналогії.
detroytred написав:От тільки ніяких "розжовувань" (аргументації) з вашого боку не було. Від слова -- зовсім.
Тільки гола аналогія. Та узагальнена оцінка заперечень опонентом.
ну так ніхто не зобовязаний вам тут щось і чимось. щось не зрозуміли, ну буває, йдіть собі далі, займайтеся своїми справами
Я вказав, що від вас не було і не має ніяких пояснень. Зобов'язань ніяких не покладав. Не вигадуйте. Що мені робити, я розберусь якось сам. Не перейматеся за мене.
А от: - що ви будете робити, коли на сім'ю напала гопота і ...; - і чому зараз, коли на країну напала гопота, якісь інші підходи та алгоритми? Цікаво було б почути від вас. Як того, що проводить отакі аналогії.
якщо вам щось не зрозуміло, то я в тому винен чи як? і відповім вам вашим же - "Що мені я буду робити, я розберусь якось сам. Не перейматеся за мене". і вас це взагалі не стосується. так вже зрозуміло нарешті?