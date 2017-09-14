Додано: Чет 12 чер, 2025 13:40

ЛАД написав: budivelnik написав: ........

Вчителі, Лікарі - ніколи не страждали від низьких доходів

........ ........Вчителі, Лікарі - ніколи не страждали від низьких доходів........

Ух ты!

У вас прямо что ни пост, то открытие! Ух ты!У вас прямо что ни пост, то открытие!

Коли будувати ні на чому, то приходиться на власних відсеб'ятинних "открытиях". Тобто на брехні._________________________________В експерта цікавий новий погляд!*Други мои...Как не существует будущего у РФ без контроля над ПУПОВИНОЙ Украиной и Северным приЧерноморьем... Так не существует Украины в виде "обрубка"...Обеим сторонам уже просто НЕЧЕГО терять... и они это ЗНАЮТ...Это знаю стервятники вокруг...Вы просто в замедленном кино и Вам кажется, что Вы можете подойти к вылетевшей из дула пуле... и рукой поправить ее...Нет... это иллюзия... И законы Физики ФУНДАМЕТАЛЬНЫ.* (С)*Если еще хоть ОДНА ПОНИ скажет, что причиной стал "нейтральный" статус или что-то в этом роде - ИЗГОНЮ...Причина в ПУПОВИНЕ...НЕ существует НИКАКОЙ РФ без ПУПОВИНЫ Киева...АМИНЬ.Оставить СЛОВОБЛУДИЕ.**А в РФ есть русская\православная\славянская... республика\автономия?Когда нить поймете надпись на шлеме Невского...И почему нет никакой РИ без Украины...И за что война на самом деле.Кстати на практически ВСЕХ шоломах князей и царей РИ были надписи из Корана...Скоро Вам станет понятно почему и Лондон играет на Кавказе и почему Пу решил платить дань и принять капитуляцию... отдав на окормление страну... и почему он ездит в Мечети туда приложиться к Святым Книгам... И почему я пишу - внимание на Кавказ... Там есть эмираты и повыше...И поймете почему вцепились в ПУПОВИНУ - Украину... откель чуть ранее сперли Кафедру Православную...Без Украины... РИ становится эмиратом... и любой житель РФ... если закроется в туалете и сам себе честно признается... все и без меня видит и знает...Война религиозная... война экзистенциональная...Все остальное - СЛОВОБЛУДИЕ...И да... она имеет и геополитическое измерение - Война Британии и РФ за моря и проливы...И да... она имеет и экономическое измерение... и демографическое...* (С)________________________________Оцінювати не візьмусь, але -- екстравагантно)))!!!