тобто в Україні кирка і мотика, а глобально ШІ та роботи?
Простите за выражение, вы задрачиваете? Повторю в сотый раз, мы бедная страна. По одёжке протягивай ножки. На ближайшее время да, кирка и мотыга. ИИ и роботы для человечества в целом - на перспективу. Сначала в богатых странах. Первое время, думаю, это будет достаточно дорогое удовольствие и смогут использовать только США и, возможно Европа (да и то не вся), где дорогая рабочая сила. Мы сможем использовать, когда подешевеет. Сильно подешевеет. Это вопрос не одного года. Думаю, даже при больших успехах, не менее 10 лет, а, скорее, даже больше.
candle645 написав:......... Справедлива та ринкова 401 нічого не розподілює. Вона навпаки інвестує та примножує персоналізовані внески майбутніх пенсіонерів. Власне десь 10% від того що називають гігантським боргом США - це інвестиції майбутніх пенсіонерів в економіку власної країни.
"інвестує та примножує". Задля того, щоб було що розподіляти. Виплата пенсій - це не розподіл?
Поцікався, хоча-б для розвитку власного кругозору, що таке справедлива накопичувальна пенсія типу 401. Ні - це не розподіл - крупи, впенси, люмпени, бюджетники, і взагалі всі хто паразитують на соціальній/солідарній пенсійній системі - ні цента із "інвестованого та примноженого" в 401 не отримують.
По-суті це майже банківський депозит з деякими обмеженнями - навіть у випадку "дострокової" смерті вкладника він дістанеться його спадкоємцям а не крупам/впенсам/люмпенам - і саме тіло і накопичені відсотки можна зняти в будь-який момент, але доведеться "доплатити" податки які були з"економлені завдяки інвестиціям частини з/п саме в 401-й пенсійний фонд - вкладник сам вибирає куди саме інвестувати, єдине справді суттєве обмеження - вкладник не може інвестувати в цінні папери які держава (SEC) вважають занадто ризикованими - після досягнення пенсійного віку - рівномірне зняття звісно без додаткових податків - вартість "обслуговування рахунку" в 100 раз нижче ніж в ПФУ та в 10 раз нижче ніж в "державному ПФ США".
ЛАД написав:Інвестувати вона може куди завгодно, а примножувати можливо тільки тоді, коли економіка зростає. Якщо працюючих мало чи з інших причин економіка падає, то всі ці пенсійні фонди нічого серйозного виплачувати не зможуть.
І можуть і виплачують, тому що кошти вкладника на такому пенсійному рахунку належать (та управляються) саме вкладнику а не державі чи ПФ, тому накопичуються та примножуються (якщо економіка зростає, тобто +/- завжди), а не "розподіляються".
candle645 написав:......... Справедлива та ринкова 401 нічого не розподілює. Вона навпаки інвестує та примножує персоналізовані внески майбутніх пенсіонерів. Власне десь 10% від того що називають гігантським боргом США - це інвестиції майбутніх пенсіонерів в економіку власної країни.
"інвестує та примножує". Задля того, щоб було що розподіляти. Виплата пенсій - це не розподіл?
Поцікався, хоча-б для розвитку власного кругозору, що таке справедлива накопичувальна пенсія типу 401. Ні - це не розподіл - крупи, впенси, люмпени, бюджетники, і взагалі всі хто паразитують на соціальній/солідарній пенсійній системі - ні цента із "інвестованого та примноженого" в 401 не отримують.
По-суті це майже банківський депозит з деякими обмеженнями - навіть у випадку "дострокової" смерті вкладника він дістанеться його спадкоємцям а не крупам/впенсам/люмпенам - і саме тіло і накопичені відсотки можна зняти в будь-який момент, але доведеться "доплатити" податки які були з"економлені завдяки інвестиціям частини з/п саме в 401-й пенсійний фонд - вкладник сам вибирає куди саме інвестувати, єдине справді суттєве обмеження - вкладник не може інвестувати в цінні папери які держава (SEC) вважають занадто ризикованими - після досягнення пенсійного віку - рівномірне зняття звісно без додаткових податків - вартість "обслуговування рахунку" в 100 раз нижче ніж в ПФУ та в 10 раз нижче ніж в "державному ПФ США".
ЛАД написав:Інвестувати вона може куди завгодно, а примножувати можливо тільки тоді, коли економіка зростає. Якщо працюючих мало чи з інших причин економіка падає, то всі ці пенсійні фонди нічого серйозного виплачувати не зможуть.
І можуть і виплачують, тому що кошти вкладника на такому пенсійному рахунку належать (та управляються) саме вкладнику а не державі чи ПФ, тому накопичуються та примножуються (якщо економіка зростає, тобто +/- завжди), а не "розподіляються".
марно пояснювати людині сучасну систему капіталізму в США, яка далі тез "Капіталу" економічну теорію не вивчала
candle645 написав: Нам би так "балансувати на грані банкротства" - максимальна база сплати "їхнього ЄСВ" - це х3 від середньої з/п, а не х8 як в Україні. - максимальна солідарна пенсія - "півтори максимального ЄСВ", а не українських трохи більше половини - сам "ЄСВ" - ~12% (які досить легко мінімізуються до ~8%), а не українські 22% - вартість адміністрування/утримання штату Social Security - близько 0.9% від доходів фонду — одна з найефективніших моделей в світі. Теж на порядок гірше ніж в приватних ПФ Vanguard/BlackRock, але в 3-5 раз адекватніша ніж в ПФУ.
Мабуть тому що круп там немає, впенси справжні, а штат ПФ не настільки роздутий як у ПФУ.
Затраты на администрирование Social Security конечно интересно, но вот вроде свежая информация по этой структуре.
Social Security trust fund to run out in 2034, a year earlier than thought
Как я себе представляю ФРС находится на растяжке. Будет ли понижать учетную ставку, выполняя курс Трампа на возрождение национального производителя. Понимаем, что понижение учетной ставки ведет к снижению доходности казначейских облигаций, в которые вложился Social Security. Интересно было бы услышать какой уровень доходности казначеек должен быть (в том числе и учетная ставка ФРС), чтобы к 2034 году не было проблем у Social Security. Предполагаю, что величина учетной ставки в настоящем не решает проблему Social Security.