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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14318143191432014321
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 23:11

  stm написав:
  Schmit написав:Ні надр, ні зброї.
Потужно.

Ні 7 чітких пунктів, але ж у нас є Schmit. Прорвемося. Я в вас вірю.

І куди ж ви прориватись зібрались, коли все просрано?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 23:18

  Schmit написав:
  stm написав:
  Schmit написав:Ні надр, ні зброї.
Потужно.

Ні 7 чітких пунктів, але ж у нас є Schmit. Прорвемося. Я в вас вірю.

І куди ж ви прориватись зібрались, коли все просрано?

на італійські пляжі
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 23:25

  Schmit написав:
  stm написав:
  Schmit написав:Ні надр, ні зброї.
Потужно.

Ні 7 чітких пунктів, але ж у нас є Schmit. Прорвемося. Я в вас вірю.

І куди ж ви прориватись зібрались, коли все просрано?

Ну ви ж не Франт, хоча може син Франта... ) " Бидлоеліта все просрала, нікому не потрібні фізики і хімики", вам у дитинстві батько не читав такі слова кожен день турботливо перед сном? Тоді лише можна зрозуміти чому 7 чітких пунктів вже 3 місяц ніяк...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 23:42

  Letusrock написав:на італійські пляжі

Навіщо туди прориватись? Вони не закриті.
А можна про няню з дит.садочка. Вона прям спакувала валізу, взяла дитину ще 10 років тому, і у Чехію без 90/180 це в 2017 лише, і без робочої візи. І що трапилося за 10 років? Одразу розбагатіла купила житло за 5000€/квадрат у Празі? На фірму міжнародну з бакалавром взяли?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 23:46

  stm написав:
  Schmit написав:
  stm написав:Ні 7 чітких пунктів, але ж у нас є Schmit. Прорвемося. Я в вас вірю.

І куди ж ви прориватись зібрались, коли все просрано?

Ну ви ж не Франт, хоча може син Франта... ) " Бидлоеліта все просрала, нікому не потрібні фізики і хімики", вам у дитинстві батько не читав такі слова кожен день турботливо перед сном? Тоді лише можна зрозуміти чому 7 чітких пунктів вже 3 місяц ніяк...

не все, Змієві Вали в доказ
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 01:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Виділивши на фонд оплати праці 20000 грн , я плачу 5000 грн податків і 15000 віддаю на руки
1 Це кримінальний злочин , за який буду нести відповідальність тільки я
...
Спочатку треба привити НАСЕЛЕННЮ тезу про те що ПОДАТКИ ЗОБОВЯЗАНІ ПЛАТИТИ ВСІ

Трусы и крестик!


Может сперва автору выражения
Совкодрочеру любетелю балету а також власнику специфічної щелепи рекомендую вивчити що таке
Левова частка

самому надо выучить, что такое "Левова частка", чтобы не писать благоглупостей типа
Левова частка з 8 млн - це нехай 4 млн


Левина частка (доля і т. ін.) — найбільша або найкраща частина чого-небудь.

https://web.archive.org/web/20201018091 ... /s/levynyj
Левова / левина частка (пайка, доля і т. д.) — фразеологічний вислів, який використовується, коли говоримо про найбільшу частину чого-небудь[1]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%BA%D0%B0

Это в какой математике 4 составляет бОльшую часть от 8 :?:
yanyura
 
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  #<1 ... 14318143191432014321
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