Ні 7 чітких пунктів, але ж у нас є Schmit. Прорвемося. Я в вас вірю.
І куди ж ви прориватись зібрались, коли все просрано?
Ну ви ж не Франт, хоча може син Франта... ) " Бидлоеліта все просрала, нікому не потрібні фізики і хімики", вам у дитинстві батько не читав такі слова кожен день турботливо перед сном? Тоді лише можна зрозуміти чому 7 чітких пунктів вже 3 місяц ніяк...
Навіщо туди прориватись? Вони не закриті. А можна про няню з дит.садочка. Вона прям спакувала валізу, взяла дитину ще 10 років тому, і у Чехію без 90/180 це в 2017 лише, і без робочої візи. І що трапилося за 10 років? Одразу розбагатіла купила житло за 5000€/квадрат у Празі? На фірму міжнародну з бакалавром взяли?
stm написав:Ні 7 чітких пунктів, але ж у нас є Schmit. Прорвемося. Я в вас вірю.
І куди ж ви прориватись зібрались, коли все просрано?
Ну ви ж не Франт, хоча може син Франта... ) " Бидлоеліта все просрала, нікому не потрібні фізики і хімики", вам у дитинстві батько не читав такі слова кожен день турботливо перед сном? Тоді лише можна зрозуміти чому 7 чітких пунктів вже 3 місяц ніяк...
budivelnik написав:Виділивши на фонд оплати праці 20000 грн , я плачу 5000 грн податків і 15000 віддаю на руки 1 Це кримінальний злочин , за який буду нести відповідальність тільки я ... Спочатку треба привити НАСЕЛЕННЮ тезу про те що ПОДАТКИ ЗОБОВЯЗАНІ ПЛАТИТИ ВСІ
Трусы и крестик!
Может сперва автору выражения
Совкодрочеру любетелю балету а також власнику специфічної щелепи рекомендую вивчити що таке Левова частка
самому надо выучить, что такое "Левова частка", чтобы не писать благоглупостей типа
Левова частка з 8 млн - це нехай 4 млн
Левина частка (доля і т. ін.) — найбільша або найкраща частина чого-небудь.