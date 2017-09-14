RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14341143421434314344
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 15:53

  Schmit написав:
  yama написав:Поки одна частина населення фестивалить а одна сидить в окопах https://atlasfestival.com/promo ми не переможемо. Як воно фестивалити в Києві після безсонної ночі не ясно.

А з владою, яка не вчиться навіть на власних помилках, переможемо?
Фестивалі/концерти/гейпаради - завжди начасі, тільки вибори неначасі.


Шмит, ты пытаешься продать тухлый товар ...

Уже б было - во всём виноват Порох, надо его сменить и война прекратится

Или ты за Медведчука ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11559
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 16:59

  pesikot написав:

Уже б было - во всём виноват Порох, надо его сменить и война прекратится

Или ты за Медведчука ? )
за вибори медведчук буде недопущений, шоколадний теж під підозрою но я не певен, напевно теж ніхто з ним на стадіон цей раз не вийде. Хто там іще лишився? Залізний непридатний :lol:
Разумовський? Юля?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3102
З нами з: 24.06.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 14341143421434314344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 104071
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 282707
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 942823
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1261)
05.07.2025 15:58
Ринок ОВДП (9077)
05.07.2025 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.