Додано: Суб 05 лип, 2025 22:11

ЛАД написав: Я только не понимаю - если у вас, как и у _hunter"а, есть "ваша" страна, из которой вы свободно можете летать хоть в Канаду, хоть ещё куда (и, понятно, что это не Украина), то вам не грозит встреча с ТЦК, мобилизация и жизнь в окопе или даже гражданская жизнь под шахедами. Так чего вы переживаете за права украинских мужчин и зачем так хотите отправить на фронт украинских женщин? Я только не понимаю - если у вас, как и у"а, естьстрана, из которой вы свободно можете летать хоть в Канаду, хоть ещё куда (и, понятно, что это не Украина), то вам не грозит встреча с ТЦК, мобилизация и жизнь в окопе или даже гражданская жизнь под шахедами. Так чего вы переживаете за права украинских мужчин и зачем так хотите отправить на фронт украинских женщин?

_hunter написав: ЛАД написав: А насчёт "тысяч лет" вы просто ничего не понимаете и лучше бы помалкивали. Организация общества особо не изменилась. А насчёт "тысяч лет" вы просто ничего не понимаете и лучше бы помалкивали.общества особо не изменилась.

Что в вашем понимании есть " Организация общества"? -- права женщин туда не входят? Что в вашем понимании есть "общества"? -- права женщин туда не входят?

Сибарит написав: В данном же случае, не так то, что это написал тот, кто сам решил, что государство - это не его дело. В данном же случае, не так то, что это написал тот, кто сам решил, что государство - это не его дело.

Я никого на фронт отправлять не хочу. Я, просто, пишу, что всё, что пишут мне, в равной степени относится ко всем гражданам Украины. Не выборочно, так как "так всегда было" или "ты - же мужчина", а ко всем. Поэтому начинать надо с себя, со своих близких и т.д. И себе и им говорить, что Украина - твоя страна, а права и свободы у тебя такие же, как у всех других, поэтому иди и защищай их. Тут формула простая - не отправляй меня на фронт, и я не буду отправлять тебя.Я лично Вам, в переписках с Вами говорил и своей ситуации в семье и о доме. Но Украина была и будет моей страной. Повестки мне не приходили. Данные я обновил вовремя.Нет, ЛАД так не думает, судя по всему. У него неучастие в войне женщин тысячу лет никак не связано с их полным бесправием в то время. Все эти гражданские и политические права появляются просто так. Вернее, мне говорят, что права железобетонно связаны с обязанности, но объяснить почему у женщин - не так - не могут. Вот, в Дании дошли, что и права и обязанности должны быть одинаковыми. Надеюсь, и у нас когда-то дойдут.Потому что я вижу, что это позволено миллионам других, поэтому должно быть позволено и мне. Но у меня была своя ситуация, связанная с лечением онкологии, поэтому Ваш выпад в мою сторону не совсем туда попал. Я буду делать то, что делают все эти миллионы других - платить налоги и считать, что на этом моя роль заканчивается.