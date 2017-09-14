Додано: Пон 07 лип, 2025 17:56

ЛАД написав: В другом государстве Анлрею не удалось бы (вероятно, за взятку) уехать В другом государстве Анлрею не удалось бы (вероятно, за взятку) уехать

ЛАД написав: Для меня фраза: "Есть профессия защищать Родину", = не пустой звук. Для меня фраза: "Есть профессия защищать Родину", = не пустой звук.

ЛАД написав: Может, вы сумеете объяснить, зачем человеку, который уже за границей, возвращаться не собирается и его с Украиной ничего не связывает, приходить на наш форум и хоть что-то доказывать? Может, вы сумеете объяснить, зачем человеку, который уже за границей, возвращаться не собирается и его с Украиной ничего не связывает, приходить на наш форум и хоть что-то доказывать?

В другом государстве было бы немыслимым запереть часть граждан в стране. Даже сейчас власть совершает преступления, не выпуская мужчин из страны, несмотря на постоянные обстрелы россией. Вы, как продукт СССР, считаете это абсолютно нормальным. Как бы себя и меня не убеждали, я не поверю, что любая другая цивилизованная страна закрыла бы границы.Вы в слове "профессия" забываете о добровольности ее выбора. Вот, у Вас женщины "могут" родить, а воевать я "обязан". И Вы ставите знак равенства между ними. Да, есть такая профессия, но если нет желающих брать вакансии, то уже каждый должен сам решать что ему делать, в том числе так любиме Вами женщины. Я никогда не прийму, что женщины - что-то особенное, а мужчины достойны окопов и риска смерти. Вы в моих глазах выглядите чудовищем, так разделяете людей, но я понимаю откуда у Вас такие взгляды. Они мне чужды и они полностью противоречат нашей Конституции.А Вы что здесь делаете? Воевать Вы не будете. Читать морали здесь? Прочитайте их своим детям, если они хотят Вас слышать. Вы писали, что один зять пошел в ВСУ, но сразу же написали, что вопросов задавать нельзя, так как пошел он не в окоп, не на опасную позицию. Вы, как и любой лицемерный Песикот или флер, хотите выжить за счет других. Смысл в Ваших читаний морали тут? Вы - далеко забытое прошлое. Мир уже не будет таким, каким Вы его видели 50 лет назад. Люди поумнели.