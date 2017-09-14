Дуже потужно,
а справжні каліки пішли у окопи
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Додано: Вів 08 лип, 2025 14:54
Додано: Вів 08 лип, 2025 15:10
*Да... 10 ракет ПВО кои Трамп распорядился немедленно поставить Украине... это мизер и предмет глумления ботов РФ... понимаю и признаю... НО...
Это в то же время и Принцип...
И видимо тот самый Принцип, что УЖЕ выстрелил в Сараево...
И все это знают и понимают.
АМИНЬ.* (С)
Лижня (для Трампа)...
Сегодня: "Совет по национальной безопасности Белого дома соберется во вторник, чтобы обсудить новые поставки оружия Украине"...
Financial Times.
"Крупнейший европейский порт готовится к потенциальному конфликту с Россией, резервируя места под суда, перевозящие военные грузы"...
Додано: Вів 08 лип, 2025 15:12
За крок до перевороту думок©
От вже три(чи вже більше?) тцк постраждало від ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО(!!!) удару ворога!
Так от - саме цікаве "реакція залу"/народу!
Що скажете, панове?
Бо багато з пересічних(судячи по їх коментах), почали бачити в чорта ху-йла - німб над головою
Як так?©
Наскільки то треба довести СВІЙ народ, щоб такі думки в головах багатьох пересічних виникали?
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