Це, наче, як в Україні почалась масштабна пожежа... горить село за селом кожного тижня... - а пожежники і колишні пожежники сидять і в карти грають)) А гасити пожежу відправляють напів-хворих трактористів/баристів, яких ще й треба підготувати хоч місяць -два! Тобто, напів-хворі з підготовкою місяць-два кращі за ПРОФЕСІЙНИХ пожежників, яких РОКАМИ готували/проводили неодноразово практику???
В одній з безпечних областей України вже створено полігон, на якому студенти проходитимуть навчання з базової загальновійськової підготовки у межах курсу «Основи національного спротиву», повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, передає «Судово-юридична газета» За його словами, полігон уже працює й готовий приймати молодь з усієї України. Міністр наголосив, що умови там відповідають рівню чотиризіркового хостелу. Це зроблено для того, щоб не налякати одразу студентів, а навпаки — поступово занурювати їх у більш спартанські умови, пояснив Лісовий. https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-v ... 97181.html
Самопідготовка. Готовий штурмовик: *Львів'янин тринадцять разів «штурмував» кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною у пошуках кращого життя (ФОТО) Прикордонний антирекорд: 19-річний юнак втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон. https://varta1.com.ua/news/lvivianyn-tr ... 97161.html
detroytred написав:Самопідготовка. Готовий штурмовик: *Львів'янин тринадцять разів «штурмував» кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною у пошуках кращого життя (ФОТО) Прикордонний антирекорд: 19-річний юнак втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон.
Ще рік назад цілком легально міг вибиратись, щось запізно "дозрів".
Підлітки масово їдуть з України, закінчуючи школу дистанційно: омбудсменка назвала причину В Україні 11-класники все частіше переходять на дистанційне навчання, щоб залишити країну до 18 років. Нагадаємо, в НБУ спрогнозували, що цього року ще близько 200 тисяч українців виїдуть за кордон. https://tsn.ua/ukrayina/pidlitky-masovo ... 65425.html
Самої статистики ніхто не дає, але на відносно вузькій вибірці, знаю, що до кінця 11-го класу 2/3 хлопців покидали батьківщину. Ще намітився тренд вивозити 15-ти річних ще до постанови на облік.
BlackRock йде: як Україна втратила унікальний шанс стати головним союзником США
Але замість того, щоб стати головним партнером Америки, ми вважали за краще хейтити її нового президента — і програли місце в майбутньому світі, який створюється просто зараз, без нас.
Контактна група української делегації досі не усвідомлює масштабів і швидкості, з якими діє адміністрація Трампа. Поки українські політики майстерно підтримують у народі очікування дива, розповідаючи про свої "успіхи" у вигляді меморандумів і намірів, реальний геополітичний поїзд уже пішов. І, схоже, не з нами на борту.
Водночас, поки ми хейтимо Трампа:
Саудівська Аравія уклала з Трампом угоди на $600 млрд; Катар — на $1,2-1,3 трлн; ОАЕ — ще на $1,4 трлн на 10 років.
Загальний обсяг угод — понад $2,5 трлн.
Термін окупності — 7-10 років.
На цьому тлі Україна підписує угоду, за якою $20 млрд прибутку для США виглядають так, ніби Сомалі запропонувала Україні спільно виробляти та продавати українські сувеніри.
Сумно, але ні Свириденко, ні ОП так і не усвідомили масштабів американської економіки...
detroytred написав:Самопідготовка. Готовий штурмовик: *Львів'янин тринадцять разів «штурмував» кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною у пошуках кращого життя (ФОТО) Прикордонний антирекорд: 19-річний юнак втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон.
Ще рік назад цілком легально міг вибиратись, щось запізно "дозрів".
Підлітки масово їдуть з України, закінчуючи школу дистанційно: омбудсменка назвала причину В Україні 11-класники все частіше переходять на дистанційне навчання, щоб залишити країну до 18 років. Нагадаємо, в НБУ спрогнозували, що цього року ще близько 200 тисяч українців виїдуть за кордон. https://tsn.ua/ukrayina/pidlitky-masovo ... 65425.html
Самої статистики ніхто не дає, але на відносно вузькій вибірці, знаю, що до кінця 11-го класу 2/3 хлопців покидали батьківщину. Ще намітився тренд вивозити 15-ти річних ще до постанови на облік.
Год назад он мог повестись на "сейчас как до Курска дойдем, потом Орел, через 2-3 недели Тула -- а там Москва". Потом, конечно, понял -- но было уже поздно
>>> Ще намітився тренд вивозити 15-ти річних ще до постанови на облік Есть такое. Но ничего страшного -- "главное не демография, а моральный настрой" (с) Хотя погодите...
detroytred написав:В одній з безпечних областей України
Це що за область така?
В мене теж одразу виникло таке питання.
Є ще отаке до цієї новини - шефство бригад: *Він нагадав, що в законі про мобілізацію і мобілізаційну підготовку передбачено такий підхід, як базова загальновійськова підготовка (БЗВП) в університетах, яка має розпочатися з 1 вересня. Проте, за словами міністра, університетська БЗВП не є повноцінною. І якщо особа буде мобілізуватися до армії, вона все одно буде проходити базову загальну військову підготовку.
"Було прийнято консолідоване рішення нами, Міністерством оборони і Офісом Президента, як формується вся система підготовки громадянина України до оборони, як формується оборонний світогляд. І в цьому контексті було прийнято рішення дещо змінити цей підхід - сьогодні запропоновані відповідні зміни до закону. Попередньо є позиція, що курс цей буде називатись "Основи національного спротиву". Ми скорочуємо полігонну частину значною мірою, але тут з'являється новий інструмент, який ми консенсусно хочемо застосовувати. Це - шефство бригад над університетами", - розповів Лісовий. На його думку, має бути взаємодія військової частини з університетом.
"Тут питання, власне, у формуванні ціннісних орієнтирів та в тому, щоб ми всі працювали в одному напрямку. Друге - це використання матеріально-технічної бази військових частин. Це полігони, це зброя, це боєкомплект, це інструктори. Найголовніше - люди з бойовим досвідом. На нашу думку, це дуже хороший інструмент, і він дозволить вибудовувати тяглу традицію, коли військова частина опікується одним або кількома університетом або кілька військових частин - одним великим університетом. Це теж можливо, вибудовуючи горизонтальні зв'язки, маючи свої традиції, залучаючи молодь до свого, до своїх подій", - сказав очільник МОН. https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... isami.html __________________________________ Тобто по суті відкат... БЗВП студентів неповноцінна... Солдатів (рядових). (Хоча запросто готували офіційно повноцінних офіцерів-студентів...)
Навантажити базу підготовки бригад ще й студентами???!!! Імхо -- паперові прожекти... Для галочки, імітації діяльності. І перекидання гарячого пиріжка на нижню ланку в ієрархії влади - на бригади... Нехай іпуться ще й зі студентами. Наче вони й так по вуха не завантажені.
_hunter написав:.............. >>> Высшей математикой и теормехом? Нет конечно же: арифметикой и "играми на память". Но, насколько я знаю и акробаты своих детей на трапецию в один год не гонят.
>>> и можно стать воздушным гимнастом за пару-тройку лет как и физиком-ядерщиком или иммунологом. Но вы так ни разу и не ответили про сложности подготовки клоунов...
Простите, вам не надоело хернёй страдать? Или блох ловить? Сколько у нас циркачей? На один полк или хотя бы батальон хватит? А "физиков-ядерщиков" каждый год выпускают не одну дивизию. А если без кавычек, наверно, полк. И, главное. Они нужны в Украине? Или готовим кадры для Запада? И последнее. На физика-ядерщика или иммунолога, или инженера, юриста, экономиста начинают учиться после 17-18 лет, а на воздушного гимнаста с детства или даже с младенчества, хотя "на трапецию в один год не гонят". И что вас так волнуют клоуны? Или это ваша профессия?
Но ничего страшного -- "главное не демография, а моральный настрой" (с) Хотя погодите...
Надеемся на вас с Андреем. Вы же там в Германии и не знаю в какой стране Андрей в тишине и уюте, надеюсь, этим вопросом плотно занимаетесь?
Це, наче, як в Україні почалась масштабна пожежа... горить село за селом кожного тижня... - а пожежники і колишні пожежники сидять і в карти грають)) А гасити пожежу відправляють напів-хворих трактористів/баристів, яких ще й треба підготувати хоч місяць -два! Тобто, напів-хворі з підготовкою місяць-два кращі за ПРОФЕСІЙНИХ пожежників, яких РОКАМИ готували/проводили неодноразово практику???