_hunter написав:пытаюсь узнать какие же тяготы они переносят в учебе.
А пробували поцікавитись яка кількість тих заброньованих клоунів.. Адже якщо виявится що на всю Україну їх менше ніж тутешніх плакальщиків - то може варто на себе глянути? Всім іншим, єдиним закладом який готує циркачів є Київський коледж (з 2007 року Академія)
У Київському державному коледжі естрадного та циркового мистецтв навчається понад 500 студентів згідно з даними Освіта.UA. Заклад є вищим навчальним закладом, що підпорядкований Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації). Він має ліцензійний обсяг на 489 місць
І якщо припустити що там 5 років навчання , то при загальній кількості 500 студентів - річний випуск 100 студентів - половина жінки - 50 чоловіків * (60-25 років)=1750 осіб.
Ти переживаєш скільки з 1750 штучних екземплярів за 35 років - отримало бронювання?
До речі - циркове мистецтво -травматичне , і циркачі виходять на пенсію через 20 років артистичного стажу( тобто треба не на 35 років множити 50 студентів, а на 20 років....
>>> А пробували поцікавитись яка кількість тих заброньованих клоунів.. Зачем? Вопрос ведь не в количестве - а "действительно ли Страна без них функционировать не сможет?"
1 В жодній державі не існує група населення кількістю в 0,005% населення - зникнення якої зупинить функціонування Держави 2 В кожній Державі є ГАЛУЗІ в яких зникнення навіть 0,00005% від населення - зупинить функціонування ГАЛУЗІ яскравий прилад - фізики ядерщики в Ірані. Ізраїль знищив 60 осіб , що для Ірану в 90 млн населення - непомітна величина. А от для ВИЖИВАННЯ Ірану - суттєва.
Так само і з клоунами Якщо їх 500-1000 - то легше цю групу не помічати ніж спеціально під неї розробляти окремі Закони
_hunter написав:>>> Ти переживаєш скільки з 1750 штучних екземплярів за 35 років - отримало бронювання? Нет. Я "переживаю" сколько абсолютно без проблем заменимых экземпляров за 35 років - отримало бронювання.
Пальцем в небо Якщо з 11 млн служить 1,1 млн То скільки бронювання може отримати група в 1750 осіб? Проста математика Якщо з 1750 осіб - 175 служать - то претензій до цієї групи бути не повинно, виходить що якщо 1575 заброньовані- то це в межах нормального. Ти ж є тим одним з 545 000 який не має бронювання і все одно не служить.. То може спочатку з групою навколо себе якось порядок наведеш? розрахуєтесь від одного до десяти .. і кожного десятого відправите служити.. і все. До вас ніби й претензій не буде.
ПС офіційно в Україні заброньовано менше ніж офіційно отримало притулку в ЄС
ЛАД написав:Но надеюсь, вы вслед за Андреем не станете доказывать, что "женщины весом 45-55 кг и ростом до 165 см" должны идти в армию и если их не призовут, то не должны призывать и мужчин?
К чему этот вопрос ? За все время дискуссий Андрея с оппонентами я не вмешивался в обсуждение.
ЛАД написав:А вопрос: "Зачем?", - это к тому, что на вещи, которые реально не нужны, обычно закрывают глаза и тихо не выполняют (или выполняют чисто формально), хотя по бумагам всё будет, как надо.
Конкретизируйте кто закрывает глаза ? Вы подразумеваете инструкторов по огневой, которые заполняют фамилиями отсуствующих ведомости по инструктажу ТБ, списанию боеприпасов, оценок по результатом стрельб ? АКС-74У еще в советские времена поставлялся не только танкистам, десантникам, но и милиции. Щелоков дал добро на использование реально ненужной вещи ? В полицейские времена прикупили МП5-А3 турецкого производства.
ЛАД написав: На фронте это основной вопрос ? Много проблем?
Не могу вас понять, к чему клоните. Вы что предлагаете отказаться от огнестрельного оружия на фронте ? И причем здесь фронт или не фронт. Лицо с закрепленным оружием обязано соблюдать правила ТБ везде.
Ірина Кузьменко — власниця реабілітаційного центру Kinesio center. Жінка розповіла, що для повноцінної роботи їхня команда подалася на грант для ветеранів та членів їхніх родин. І у квітні цього року отримала 500 тисяч гривень.
До початку повномасштабного російського вторгнення Наталія з чоловіком Андрієм мріяли про сімейну справу — власну пекарню. Працювали за кордоном, збирали гроші, планували закупити обладнання. Та замість відкриття бізнесу довелося ховатися від обстрілів у будинку без світла й газу. У лютому 2022 року їхнє рідне село Новий Биків окупували російські війська. ... За грантові гроші родина придбала необхідне обладнання: піч, тістоміс, розстійну шафу, мийки, столи, стелажі, а також закупила сировину й сплатила оренду. У березні 2024 року давня мрія родини стала реальністю — пекарня запрацювала. Нині Наталія хоче розширити асортимент продукції, додати столики для гостей і зробити так, аби про пекарню дізналися й за межами громади.
Згідно detroytred - все повинні робити можновладці, а я буду сидіти на сраці рівно і критикувати, що не так зробили
Згідно budivelnik - не чекайте, робіть самі. Якщо десь чогось не вистачає
Позиція budivelnik пройшла випробування часом, як правильна