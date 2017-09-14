budivelnik написав:тому ти не дурень ти клінічний де-Біл ( вибачайте за французський) Який в одному повідомленні робить взаємовиключні твердження і при цьому ще й хамить.
Тому ти, посланий лісом, йди-йди, не обертаючись та знов, як завжди, вигадуючи свої дурниці, які ти начебто знайшов і заєралашив. В тексті є твердження, котре вказує на відсутність підстав для протиріччя і яке ти не осилив прочитати, хоча воно ще й виділене великими літерами. Цілий абзац. Халяви тупому місіонеру-казкарю-відсеб'ятиннику не буде. Голодай.
Тарас Чмут: За правду знімають з посад, людям обнуляють кар'єру
В нинішній розмові з УП Чмут вдається до метафори, порівнюючи ситуацію в країні та на фронті з кораблем, що тоне. Влада потрошку вичерпує з нього воду, але корабель все одно йде на дно.
"Росіяни швидші на полі бою, аніж ми. Вони швидше трансформують свою систему управління армією, вивчають уроки поля бою сучасної війни", – запевняє Чмут. І на питання, чи сьогодні представники військового та політичного керівництва України адекватно реагують на поточні виклики, заперечно хитає головою.
В новому інтерв'ю "Української правди" Тарас Чмут розповідає про страх командирів доповідати нагору правду про втрачені позиції.
jump написав:Тарас Чмут: За правду знімають з посад, людям обнуляють кар'єру
В нинішній розмові з УП Чмут вдається до метафори, порівнюючи ситуацію в країні та на фронті з кораблем, що тоне. Влада потрошку вичерпує з нього воду, але корабель все одно йде на дно.
"Росіяни швидші на полі бою, аніж ми. Вони швидше трансформують свою систему управління армією, вивчають уроки поля бою сучасної війни", – запевняє Чмут. І на питання, чи сьогодні представники військового та політичного керівництва України адекватно реагують на поточні виклики, заперечно хитає головою.
В новому інтерв'ю "Української правди" Тарас Чмут розповідає про страх командирів доповідати нагору правду про втрачені позиції.
Vadim_ Вадім, ви як вважаєте, під час війни купувати нерухомість, це нормально? Я маю на увазі не для власного проживання замість знищеного війною, а для отримання вигоди. Можее краще все задонатити на перемогу? Як ви вважаєте? А то я не маю твердого переконання в цьому питанні. 😅