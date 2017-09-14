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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14371143721437314374
Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 07:33

  budivelnik написав:тому ти не дурень
ти клінічний де-Біл ( вибачайте за французський)
Який в одному повідомленні робить взаємовиключні твердження і при цьому ще й хамить.

Тому ти, посланий лісом, йди-йди, не обертаючись та знов, як завжди, вигадуючи свої дурниці, які ти начебто знайшов і заєралашив. В тексті є твердження, котре вказує на відсутність підстав для протиріччя і яке ти не осилив прочитати, хоча воно ще й виділене великими літерами. Цілий абзац.
Халяви тупому місіонеру-казкарю-відсеб'ятиннику не буде. Голодай.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 08:01

Тарас Чмут: За правду знімають з посад, людям обнуляють кар'єру

В нинішній розмові з УП Чмут вдається до метафори, порівнюючи ситуацію в країні та на фронті з кораблем, що тоне. Влада потрошку вичерпує з нього воду, але корабель все одно йде на дно.

"Росіяни швидші на полі бою, аніж ми. Вони швидше трансформують свою систему управління армією, вивчають уроки поля бою сучасної війни", – запевняє Чмут. І на питання, чи сьогодні представники військового та політичного керівництва України адекватно реагують на поточні виклики, заперечно хитає головою.

В новому інтерв'ю "Української правди" Тарас Чмут розповідає про страх командирів доповідати нагору правду про втрачені позиції.

Детально аналізує ситуацію на найбільш гарячих ділянках фронту. Пояснює, в чому росіяни почали нас випереджати.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/07/10/7520999/
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 08:18

  jump написав:Тарас Чмут: За правду знімають з посад, людям обнуляють кар'єру

В нинішній розмові з УП Чмут вдається до метафори, порівнюючи ситуацію в країні та на фронті з кораблем, що тоне. Влада потрошку вичерпує з нього воду, але корабель все одно йде на дно.

"Росіяни швидші на полі бою, аніж ми. Вони швидше трансформують свою систему управління армією, вивчають уроки поля бою сучасної війни", – запевняє Чмут. І на питання, чи сьогодні представники військового та політичного керівництва України адекватно реагують на поточні виклики, заперечно хитає головою.

В новому інтерв'ю "Української правди" Тарас Чмут розповідає про страх командирів доповідати нагору правду про втрачені позиції.

Детально аналізує ситуацію на найбільш гарячих ділянках фронту. Пояснює, в чому росіяни почали нас випереджати.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/07/10/7520999/

А Тарас з якого року у окопі? шо він так гарно теревенькає?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 08:22

Vadim_ Вадім, ви як вважаєте, під час війни купувати нерухомість, це нормально? Я маю на увазі не для власного проживання замість знищеного війною, а для отримання вигоди. Можее краще все задонатити на перемогу? Як ви вважаєте? А то я не маю твердого переконання в цьому питанні. 😅
Hotab
 
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