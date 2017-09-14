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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 144001440114402144031440414405>
Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 21:30

  flyman написав:..........
Якщо квартира в місті, то "обмін з доплатою" на гірший варіант. Ніби не продаж що у власності але за гроші. Тобто якісь елементи "власності" були

якісь елементи, дійсно, були.
Но настолько слабые, что доплаты по сегодняшним меркам были несколько смешные. И благодаря запрету валюты никто не требовал оплаты в долларах или евро.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 21:33

  Успіх написав:
  pesikot написав:Ти ж втік, ось нікому збивати ... доглядай кицю ...
Не втік, а звільнився доглядати кицю!

До речі, сьогодні вночі, коли вони реально сильно жужжали, що здавалось, що вони над моїм будинком усі кружляють... - то я подумав: от було б це в країні, де діють чіткі правила і закони, то б дійсно пішов би в ППО доба через двоє(наприклад) охороняти свій Львів!
Але!
Але в реальності буде так, що відправлять не в ППО, а в піхоту на нуль...
А, якщо чудом і в ППО, то не охороняти Львів, чи навіть, Львівську область... - а кудись на Суми, Донецьк, Запоріжжя...

як там "квіточка"?
https://dou.ua/lenta/news/n-ix-office-in-lviv-was-damaged-by-russians/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 21:36

katso
Вы правы в том, что сегодняшняя ситуация сильно отличается от той, что была в Союзе. И натягивать не получится.
Но кое-что остаётся неизменным. Например, понятие независимости.
И вы несколько чересчур мрачно рисуете ту ситуацию. Военного коммунизма в Союзе всё же не было, кроме первых нескольких лет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 21:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Знов вибірковість. Чим мільйони громадян, які виїхали, компенсують те, що вони відмовляються бути резервом ВСУ? На якій підставі їх звільнили від конституційного обов'язку? Напиши мені нарешті яким обов'язком їм замінили обов'язок захищати свій дім.
Ти б якось визначивсяб..
В тебе претензії до хунтера який здриснув - так при чому тут влада яка залишилась.
Якщо ти такий принциповий
То спочатку заклейми тих 654 000 які втікли і тебе з собою не взяли
А вже потій проклинай владу яка тебе разом з 6 000 000 - зупинила і не дала здриснути.
Як на мене - а дії влади на 90% ефективні(тільки 10% вдалось втекти)
Тому виходить що владу треба хвалити...
Чи я десь не правий

ПС
Зеленський і компанія мені також не подобаються, я їх тому й не вибирав.
Але зараз вони ТУТ і хоч якось приймають участь в обороні від нападу
А що робиш ти?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 21:57

  budivelnik написав:...........
То спочатку заклейми тих 654 000 які втікли і тебе з собою не взяли
А вже потій проклинай владу яка тебе разом з 6 000 000 - зупинила і не дала здриснути.
......
Вы ошибаетесь.
Он тоже где-то "там".
Только не признаётся, где именно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 22:00

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...........
То спочатку заклейми тих 654 000 які втікли і тебе з собою не взяли
А вже потій проклинай владу яка тебе разом з 6 000 000 - зупинила і не дала здриснути.
......
Вы ошибаетесь.
Он тоже где-то "там".
Только не признаётся, где именно.
Тоді взагалі не розумію чого він виступає...
Отримав все проти чого сам і бореться?
Може є резон в психіатра перевірку пройти на предмет роздвоєння особистості?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 22:03

  flyman написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:Ти ж втік, ось нікому збивати ... доглядай кицю ...
Не втік, а звільнився доглядати кицю!

До речі, сьогодні вночі, коли вони реально сильно жужжали, що здавалось, що вони над моїм будинком усі кружляють... - то я подумав: от було б це в країні, де діють чіткі правила і закони, то б дійсно пішов би в ППО доба через двоє(наприклад) охороняти свій Львів!
Але!
Але в реальності буде так, що відправлять не в ППО, а в піхоту на нуль...
А, якщо чудом і в ППО, то не охороняти Львів, чи навіть, Львівську область... - а кудись на Суми, Донецьк, Запоріжжя...

як там "квіточка"?
https://dou.ua/lenta/news/n-ix-office-in-lviv-was-damaged-by-russians/


флайман, а якщо попаде в якусь твою собачу будку, то в статистиці звучатиме «пошкодженої нежитлове приміщення»?
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 22:05

  budivelnik написав:В тебе претензії до хунтера який здриснув - так при чому тут влада яка залишилась.
Якщо ти такий принциповий

У мене немає претензій ні до кого. Я лише вказую на брехливість твого твердження, що без обовʼязків не буває прав. Бувають. Просто, не бреши, і все. Таврувати нікого я не збираюсь. Я не ділю людей за штучними ознаками.

  budivelnik написав:Тоді взагалі не розумію чого він виступає...

Проти брехні, подвійних стандартів і лицемірства, а також поділу громадян за будь-якими ознаками. Ти лише деяким насмілишся сказати, що без обовʼязків не буває прав.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 12 лип, 2025 22:45, всього редагувалось 2 разів.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 22:11

  budivelnik написав:........
Тоді взагалі не розумію чого він виступає...
.....
Я цього теж не розумію.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 23:16

  budivelnik написав:Адже вони відмовляються бути резервом для ЗСУ...


А почему это выезд равен отказу быть резервом для ВСУ? Он что не может вернуться если конкретно ему придет повестка? Или наоборот его нахождение в стране как-то гарантирует что он не "відмовиться бути резервом для ЗСУ" ховаючись десь у тещі на горищі?
katso
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