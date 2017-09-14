budivelnik написав:Обговорювати дії Трампа чи Зеленського - тут = маразм
Трампа - особого смысла, наверное, нет. А вот "этого" - хотя бы в контексте понимания "к чему все дело идет" - обговаривать очень даже необходимо. Приведу одну недавнюю цитату для понимания:
BeneFuckTor написав:
Дюрі-бачі написав:не встановити контролерів, які будуть стежити за цим грошима, то ми ніколи не наблизимось.
вибачайте напишу не по темі. але думка в контексті останніх обговорень про авторитаризм та димократію, просто підкреслю її. Наш величний вже також так просто не піде, і контролерів нам не світить, це вам не барига який взяв і пішов, це вам про самоповагу не керувати як путін 30 чи 35 років))
fox767676 написав:И вариантов конца войны дох*я. Один "лучше" другого
То что видно сейчас - США отчаялись перетянуть рф на "полюс добра" видя что никакие уступки неспособны оторвать Москву от Китая. Поэтому решили хлопнуть дверью. Дать оружие, закономерно получить новые уровни эскалации вплоть до ядерной, так что даже КНР придётся экстренно отреагировать, и заморозить по корейскому сценарию, рпв по лбз на тот момент, фактически План Келлога. Ну США получат синицу - остатки Украины и уважения со стороны клиентов , вместо журавля-россии
цікаво що будуть співати викривачі "агента краснова" якщо Трамп гарненько так насипле санкцій та зброї
Апачі? х.там, це будуть Мустанги (форди) для чиновників та вічна війна на послаблення расії для партнерів а так треба дивитися. Якщо дадуть щось, що здатне нищити шахеди та балістіку на расії ще на землі то це добрий знак. Не кажучі вже "до татарстану". Хоча Байден теж дозвіл давав... коли ракети закінчилися
Востаннє редагувалось d44 в Пон 14 лип, 2025 11:08, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:И вариантов конца войны дох*я. Один "лучше" другого
То что видно сейчас - США отчаялись перетянуть рф на "полюс добра" видя что никакие уступки неспособны оторвать Москву от Китая. Поэтому решили хлопнуть дверью. Дать оружие, закономерно получить новые уровни эскалации вплоть до ядерной, так что даже КНР придётся экстренно отреагировать, и заморозить по корейскому сценарию, рпв по лбз на тот момент, фактически План Келлога. Ну США получат синицу - остатки Украины и уважения со стороны клиентов , вместо журавля-россии
цікаво що будуть співати викривачі "агента краснова" якщо Трамп гарненько так насипле санкцій та зброї
Вони ( усіляких ломи Романенко гордони бадрак) будуть співати геть інші пісеньки беззубими ртами в гуантанамо " умоляю - передайте мистеру Трампу произошла чудовищнвя ошибка!"
Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці.
яка іще надія? Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах? І це ж іще не кінець. Нема тут що робити. Особливо молоді ? Ждати поки пожиттєво в армію заберуть? Правильно люди роблять,що дітей вивозять
fox767676 написав: Ті гидоти, що ви Хеnon , писали на адресу Трампа та його адміністрації, достеменно зафіксовані і надійно зберігаються на серверах в США. Вам доведеться за це відповісти
на яку саме адресу , шось забув я? в Білий Дім чи на на домашню? чи на е-мейл?
В гуантанамо є "департамент по відновленню пам'яті" Згадаєте все і вбивство Кеннеді, якщо треба Але зараз ви правильно зооріентувались, хоч і запізно
Цікаві люди . Мовчали коли вашингтонські бовкотуни смажили Україну на повільному вогні , і заверещали коли на обрії з'явились нормальні люди що мають на меті припинити ці сатаномасонські жертвоприношення
Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці.
яка іще надія? Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах? І це ж іще не кінець. Нема тут що робити. Особливо молоді ? Ждати поки пожиттєво в армію заберуть? Правильно люди роблять,що дітей вивозять
Дивіться, як оптимістично: 🙂 АНАСТАСИЯ ДЯЧКИНА — 13 ИЮЛЯ, 12:40 Дефицит бюджета с расходами на оборону 5% ВВП составлял бы 0,2%, это хорошая стартовая позиция после войны - Марченко
"Это означает, что наши условия в государственных финансах очень здоровые. Во время войны мы создали достаточно места для использования государственных средств на различные другие нужды", - заявил он.
V2 написав:Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці.
яка іще надія? Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах? І це ж іще не кінець. Нема тут що робити. Особливо молоді ? Ждати поки пожиттєво в армію заберуть? Правильно люди роблять,що дітей вивозять
це ти так розганяєш паніку, щоб потім тобі було простіше тут питання вирішувати? ти ж сам тут, й нікуди не збираєшся
fox767676 написав:Недобитые воуки таки отмазали буткевича Пристроили то ли политруком , то-ли писарем тцк Это ничего не меняет, все равно в перспективе они обречены А будкевич и дворником работу не найдёт, после такого вынужденного камингаута Соросовский воукизм не пройдёт так же , как и московский чекизм. Нет диктатуре справа, нет насилию слева ! Боритесь - поборете!
тут клініка - повна маячня.
а в армії проблема з людьми з вищої освітою - так що й тебе теж десь прилаштують. хоча не певен - надто критична стадія
Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни не здатні викликати зневіру, можуть впоратись наші можновладці.
яка іще надія? Хто і за які гроші буде відбудовувати Україну коли ми і так по вуха в боргах? І це ж іще не кінець. Нема тут що робити. Особливо молоді ? Ждати поки пожиттєво в армію заберуть? Правильно люди роблять,що дітей вивозять
Як почалася війна у Перській Затоці 1990-1991: Після виснажливої Ірано-Іракської війни, незважаючи на те що начебто західний світ був на боці Іраку, його економіка була знищена. Хусейн поїхав до своїх арабських сусідів по фінансову допомогу Король Кувейту запопроновував - "так віддайте нам своїх молодих жіночок та дітей, ми їх прилаштуємо куди треба і грошей заплатимо" В нашому випадку "союзники" спланували все заздалегідь, але там де інші обурюються, тут пускають слини вдячності