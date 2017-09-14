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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14420144211442214423
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 09:45

  d44 написав:
  Water написав:
  fler написав:Спробую дещо пояснити, коротко.
Станом на цей час у населення під матрасами десь 100 млрд. дол. Це кошти поза банківською системою.

Дійсно, є деякий баксонал саме поза банківською системою. Як ви це порахували? Скільки зараз лежить у моєму гаманці баксів?
Якщо що, то особисто я не рахував, знаю шо саме бакси там були. Але обіцяю порахувать після відповіді пані.
Було б непогано, спочатку, порахувати населення

Довідник "Стеля" (с) (тм)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Дійсно, є деякий баксонал саме поза банківською системою. Як ви це порахували? Скільки зараз лежить у моєму гаманці баксів?
Якщо що, то особисто я не рахував, знаю шо саме бакси там були. Але обіцяю порахувать після відповіді пані.

Рахують дуже просто: готівка яку забрали із відділень і офіційних обмінників мінус готівка, яку здали у відділення і обмінники мінус те, що задекларували при вивезенні закордон. А те, що значна частина цієї готівки лежить не під матрацом в Україні, а на рахунку іноземного банку їх не хвилює.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 15 лип, 2025 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 10:12

Трамп считает, что россия победит в этой войне, это вопрос времени, пишет Politico со ссылкой на чиновника Белого дома.

Точка зрения президента такова, что россия победит, - вопрос в том, сколько времени это займет

https://www.politico.com/news/2025/07/1 ... t-00452809


У президента США на столі не щоденні марафонні потужжя, а повна інформація від спецслужб та аналітичних відділів про реальний стан справ, то ж у нього є всі підстави так вважати. І наше щастя, що Трамп говорить те, що думає, а не як інші лицемірні лідори "Заходу", яким потрібно за рахунок території України та життів українців лиш виграти трохи часу задля власної безпеки. Думаю, наші зелені керманичі також все розуміють і у них є план порятунку - ні, не України, лише власного порятунку.

  Дюрі-бачі написав:Після вчорашніх заяв Трампа кілька знайомих вирішили поїхати із Києва до вересня. В них є гіпотеза, що "Запад-2025" може перетворитись в "Київ за 3 дні. Дубль 2"

У деяких моїх знайомих є гіпотеза, що навряд чи це буде "Київ за 3 дні. Дубль 2" а щось західніше, можливо значно західніше.
Schmit
 
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