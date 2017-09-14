Додано: Вів 15 лип, 2025 11:23

sashaqbl написав: Трамп запропонував хуйлу заморозку по лінії фронту, був готовий нагнути зеленського і лідерів ЄС щоб продавити цю угоду. Хуйло відмовився - йому потрібна вся Україна. Якщо ви готові платити таку ціну - то просто переберіться в росію. Трамп запропонував хуйлу заморозку по лінії фронту, був готовий нагнути зеленського і лідерів ЄС щоб продавити цю угоду. Хуйло відмовився - йому потрібна вся Україна. Якщо ви готові платити таку ціну - то просто переберіться в росію.

Суто хто і від чого відмовлявся:*Як повідомили джерела, близькі до перемовин, зниження статусу американської делегації відбулося після того, як Україна підготувала окремий документ для європейських партнерів. У ньому Київ чітко зафіксував: жодні територіальні питання не обговорюватимуться до моменту повного і безумовного припинення вогню. Це викликало роздратування у Вашингтоні – американська сторона вважала, що українська позиція ускладнює досягнуті раніше домовленості з Росією.....Це не баланс інтересів – це небезпечний прецедент, у якому сила підміняє справедливість. Для України це не мир. Це здача принципів під виглядом компромісу.*Ключове:- ні про яку віддачу незахоплених оркостаном територій нема (тобто Херсону та Запоріжжя);- Вашингтон не підтримує російську вимогу щодо демілітаризації України та не виступає проти можливого розміщення європейських сил у рамках майбутніх гарантій безпеки.- по суті відмова від плану Трампа. Від плану Трампа. Створення свого з європейцями.- відповідна реакція Трампа. Саме після чого й процес пішов суто в якості вистави.Такий вибір, то такий...Тобто, як мінімум, можна констатувати, що від плану Трампа відмовилися що пу, що Зе. Обидва.Трампу було продавлювати путлу свій план, коли його не підтримав (точніше відхилив) партнер своєї ж сторони Зе???Це було б брєдово.Ще раз: так, то так.Все рівно пу та оркостан програють..Питання лише в ціні і що сплатять найбільше саме Україна та українці.Штати та Ко не проти отакого вибору. Навпаки, підтримають.Дешевий варіант тримався лише на амбіціях особисто Трампа._____________________________Оцініть фразу Келлога:*"Людина, яка представить "мирний план" – це президент США, а не Кіт Келлог.А чому особисто Трамп офіційно так і не надав свого оцього плану?Да тому що не хотів офіційно отримати півруки від Зе на цей свій план.Тому отак все й відбулося, як в першому посиланні. Заміщення в Лондоні на Келога, та народження плану Келлога-України(Зе) -європейців.І з тієї пори жодної згадки про план Трампа. Тільки про план США.