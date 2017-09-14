Хочу ли я, чтобы экономика России рухнула? Хочу. Еще как хочу. Но изображать ситуацию так, будто сейчас все рухнет и война прекратится – это самообман. Вероятность завершения войны в этом году – практически нулевая. Реальность такова: экономика РФ способна тянуть эту войну дальше. И главная проблема – не Шойгу или Герасимов. Главная проблема – глава Центробанка РФ Набиулина. Она своим экономическим талантом тянет эту систему из пропасти. И в этом смысле – она враг Украины №1. Да, доходы от нефти падают. Да, россияне все больше ощущают войну. Да, она приходит на территорию самой России.
У Путина есть два мощных конкурентных преимущества, которые не стоит игнорировать. Первое – нулевая цена человеческой жизни. Это позволяет ему бросать людей в мясорубку без конца. Второе – абсолютное отсутствие механизма превращения обнищания в политические последствия. То есть россияне могут голодать, мерзнуть, но они не пойдут менять власть. Эти два актива Путин использует по полной. И именно поэтому война будет продолжаться.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 15 лип, 2025 11:01, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:У президента США на столі не щоденні марафонні потужжя, а повна інформація від спецслужб та аналітичних відділів про реальний стан справ, то ж у нього є всі підстави так вважати.
У президента США була "повна інформація від спецслужб та аналітичних відділів про реальний стан справ" ще в 22 році, і тоді для перемоги Росії давали 2 тижні максимум.
Необачно вважати, що можновладці США такі ж нєобучаємі, як наші.
sashaqbl написав:Трамп запропонував хуйлу заморозку по лінії фронту, був готовий нагнути зеленського і лідерів ЄС щоб продавити цю угоду. Хуйло відмовився - йому потрібна вся Україна. Якщо ви готові платити таку ціну - то просто переберіться в росію.
Ну от звідки ви знаєте, хто від чого відмовився? Я от думаю - хтось інший від чогось відмовився у Лондоні під впливом...
sashaqbl написав:P.S. Цікаво, невже на форумі лишився ще хтось, хто вірить у можливість Трампа завершити цю війну? Бо насправді така можливість є: достатньо масові поставки зброї, б тому числі й далекобійної, авіація, ППО протягом досттатньо тривалого часу...
Якщо "Заходу" це не було потрібно у 2022-23, коли в Україні "мобресурс" ще сам рвався у бій, то навіщо їм це зараз, коли ... ?
sashaqbl написав:Бо при всій моїй нелюбові до зеленського - ваше ниття просто огидне...
Іншого ниття для вас у мене нема. Хоча...
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 15 лип, 2025 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Water написав:Дійсно, є деякий баксонал саме поза банківською системою. Як ви це порахували? Скільки зараз лежить у моєму гаманці баксів? Якщо що, то особисто я не рахував, знаю шо саме бакси там були. Але обіцяю порахувать після відповіді пані.
Рахують дуже просто: готівка яку забрали із відділень і офіційних обмінників мінус готівка, яку здали у відділення і обмінники мінус те, що задекларували при вивезенні закордон. А те, що значна частина цієї готівки лежить не під матрацом в Україні, а на рахунку іноземного банку їх не хвилює.
Так можно посчитать приращение/убыль валюты в стране. Но не сумму. И вы сами отметили:
Значно більше рушить вивіз до 10 тис $ незадекларованих
И, подозреваю, существуют ещё и полу- и просто нелегальные схемы вывоза валюты. А, вообще, цифру "100 млрд. в кишенях" слышу уже лет 20, если не больше.
_hunter написав:Но даже эту схему рушит наличие серых обменок...
Значно більше рушить вивіз до 10 тис $ незадекларованих
Что бы деньги вывозить -- неплохо бы, что бы было куда из завозить. А список стран, где финмон не лютует - не так уж и велик. Хотя если хотя бы половине из тех 8ми лямов - "на хлебушек" тратить - уже под 40 лярдов (из ста ) в год выходит...
Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил в понедельник, что не будет продвигать пакет санкций, направленных против торговых партнеров россии, после того как президент Дональд Трамп заявил, что готов действовать самостоятельно в конце этого лета, если президент россии владимир путин не продвинется к мирному соглашению с Украиной.
"Похоже, что сейчас президент собирается попытаться сделать что-то из этого самостоятельно", - сказал Тун журналистам. "Если в какой-то момент президент придет к выводу, что это имеет смысл и добавит ценности и рычагов, которые ему нужны в этих переговорах, чтобы продвинуть законопроект, тогда мы сделаем это. Мы будем готовы к этому".
ЛАД написав:Весьма трезвые оценки. Значительно трезвее Портникова.
Кучма колись сказав Место сидения-определяет точку зрения... Є ще Алексашенко -ще з більш "тверезими" висновками типу - росія це 10% світового видобутку з яких 5% йде на експорт а раз так то їй нічого не буде...
Але А якщо припустити що бувший зам голови ЦБ РФ - МРІЄ що Росія не розвалиться і тоді в нього є шанси зайняти якесь крісло... І саме ця МРІЯ і створює в нього в голові конструкції по якій педерація не розвалиться...
Але є маленький нюанс.. Є вклад росії в світове ВВП - менше 2% Є видобуток нафти росією - 10% від світу Є експорт нафти росією - 5% від світу...
Виходить що економіка педерації для створення 2% від світового ВВП споживає _____________________________________5% від світового видобутку нафти... Саме це розвалить педерацію , неефективність її економіки... а не якісь там міфічні можливості...
У Путина есть два мощных конкурентных преимущества, которые не стоит игнорировать. Первое – нулевая цена человеческой жизни. Это позволяет ему бросать людей в мясорубку без конца. Второе – абсолютное отсутствие механизма превращения обнищания в политические последствия. То есть россияне могут голодать, мерзнуть, но они не пойдут менять власть. Эти два актива Путин использует по полной. И именно поэтому война будет продолжаться.
З першим не погоджуся. Ціна людського життя в РФ є. Вона близько 20-40 тис. $ при теперішньому курсі. Другий на жаль актив є. І та, поки він є - росія здатна вести війну.
sashaqbl написав:Трамп запропонував хуйлу заморозку по лінії фронту, був готовий нагнути зеленського і лідерів ЄС щоб продавити цю угоду. Хуйло відмовився - йому потрібна вся Україна. Якщо ви готові платити таку ціну - то просто переберіться в росію.
Суто хто і від чого відмовлявся: *Як повідомили джерела, близькі до перемовин, зниження статусу американської делегації відбулося після того, як Україна підготувала окремий документ для європейських партнерів. У ньому Київ чітко зафіксував: жодні територіальні питання не обговорюватимуться до моменту повного і безумовного припинення вогню. Це викликало роздратування у Вашингтоні – американська сторона вважала, що українська позиція ускладнює досягнуті раніше домовленості з Росією. .... Це не баланс інтересів – це небезпечний прецедент, у якому сила підміняє справедливість. Для України це не мир. Це здача принципів під виглядом компромісу.* https://explainer.ua/myrnyj-plan-trampa ... -ukrayina/
Ключове: - ні про яку віддачу незахоплених оркостаном територій нема (тобто Херсону та Запоріжжя); - Вашингтон не підтримує російську вимогу щодо демілітаризації України та не виступає проти можливого розміщення європейських сил у рамках майбутніх гарантій безпеки. - по суті відмова від плану Трампа. Від плану Трампа. Створення свого з європейцями. - відповідна реакція Трампа. Саме після чого й процес пішов суто в якості вистави.
Такий вибір, то такий... Тобто, як мінімум, можна констатувати, що від плану Трампа відмовилися що пу, що Зе. Обидва.
Трампу було продавлювати путлу свій план, коли його не підтримав (точніше відхилив) партнер своєї ж сторони Зе??? Це було б брєдово.
Ще раз: так, то так. Все рівно пу та оркостан програють.. Питання лише в ціні і що сплатять найбільше саме Україна та українці. Штати та Ко не проти отакого вибору. Навпаки, підтримають. Дешевий варіант тримався лише на амбіціях особисто Трампа. _____________________________ Оцініть фразу Келлога: *"Людина, яка представить "мирний план" – це президент США, а не Кіт Келлог. https://www.holosameryky.com/a/zelensky ... 66595.html А чому особисто Трамп офіційно так і не надав свого оцього плану? Да тому що не хотів офіційно отримати півруки від Зе на цей свій план. Тому отак все й відбулося, як в першому посиланні. Заміщення в Лондоні на Келога, та народження плану Келлога-України(Зе) -європейців. І з тієї пори жодної згадки про план Трампа. Тільки про план США.
Хочу ли я, чтобы экономика России рухнула? Хочу. Еще как хочу. Но изображать ситуацию так, будто сейчас все рухнет и война прекратится – это самообман. Вероятность завершения войны в этом году – практически нулевая. Реальность такова: экономика РФ способна тянуть эту войну дальше. И главная проблема – не Шойгу или Герасимов. Главная проблема – глава Центробанка РФ Набиулина. Она своим экономическим талантом тянет эту систему из пропасти. И в этом смысле – она враг Украины №1. Да, доходы от нефти падают. Да, россияне все больше ощущают войну. Да, она приходит на территорию самой России.
У Путина есть два мощных конкурентных преимущества, которые не стоит игнорировать. Первое – нулевая цена человеческой жизни. Это позволяет ему бросать людей в мясорубку без конца. Второе – абсолютное отсутствие механизма превращения обнищания в политические последствия. То есть россияне могут голодать, мерзнуть, но они не пойдут менять власть. Эти два актива Путин использует по полной. И именно поэтому война будет продолжаться.
ЛАД написав:А, вообще, цифру "100 млрд. в кишенях" слышу уже лет 20, если не больше.
Як правило істина посередині.... з певними уточненнями Перше - я погоджусь про 100 млрд , але при цьому уточню що на моє ІМХО 90 млрд- знаходиться в руках 1 млн населення... Інших 10 млрд в руках остальних 40 млн населення (250 доларів на особу )