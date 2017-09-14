Додано: Вів 15 лип, 2025 15:16

До чоловіків зі зв’язаними руками застосували силу у Чернігові: ДБР дасть оцінку діям правоохоронців та військовослужбовців ТЦК. ВІДЕО+ФОТО."На кадрах видно, як люди у формі застосовують силу до чоловіків зі зв’язаними руками, які не чинять жодного опору. Один із присутніх піднімає затриманого за ноги та кидає його на землю", - зазначили у ДБР.Герой України танкіст Пономаренко: Нові командири 3-ї танкової бригади впроваджують нестатутні взаємовідносини, військові просять розслідувати побиття"Це жахливо, адже не може офіцер собі дозволити бити особовий склад і хвалитися відеозаписами на особистому телефоні, де він садить в ями, клітки, б'є військовослужбовців і хвалиться, що у нього для побиття є батіг. Це щось за межами реальності", - сказав Герой України.Військовий додав, що, за словами військовослужбовців, в бригаді є дуже багато підрозділів, які з моменту призначення нового комбрига ще жодного разу його не бачили."Він просто сидить у себе, в бункері умовному. І всі його рішення приймаються виключно під впливом заступника, який любить саджати в ями, в клітки і бити батогом військовослужбовців. Це яскравий приклад того, яким не має бути офіцер. Це яскравий приклад того, як не повинні прийматися рішення в ЗСУ. І якщо ти хочеш перемогти, а ми всі цього хочемо, то, напевно, час працювати не на власні амбіції, а на перемогу і ухвалювати рішення, які будуть корисними, а не які подобаються і тішать своє его", - підсумував військовий.зелені та чорні виродки...