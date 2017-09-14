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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14424144251442614427
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 18:00

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство, а також ратифікацію угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України й зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Про це 15 липня він повідомив у Telegram.

"Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов'язали свою долю з Україною", – зазначив президент.


Такі закони повинні підписуватися тільки одночасно з відміною мобілізаційних заходів, обмеженнь перетину кордону і повним переходом на контрактну армію
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 18:04

  fox767676 написав:
  fler написав:И снова мудрствуем задним числом. Если бы да кабы тогда... И снова ничего о том, что надо делать сейчас)))


Миллион раз уже писал , многое перестало уже быть актуальным (экономическая мобилизация, отаз от контранступов). Сейчас осталось а) не потужничать в овальных кабинетах б) готовиться на всякий случай к операции "эвакуация" или "ковчег". Количество возможных опций постоянно сокращается в итоге может остаться только последняя.

Уточните, плиз:
а) соглашаться на капитуляцию?
б) Кого эвакуировать будем? 30 млн людей? :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:а) соглашаться на капитуляцию?
б) Кого эвакуировать будем? 30 млн людей?


а) что есть ̶и̶с̶т̶и̶н̶а̶ капитуляция?
Осенью 2022 официально счталось что оставить рфии Крым и ОРДЛО в обмен на НАТО это капитуляция. Сейчас рпв по лбз уже официально сойдет за перемогу . Рассинхрон с Вашингтоном буквально несколько месяцев, но поезд ушел. А что будет перемогой через еще пару лет? Нейтральный статус Львовской области ?
б) ЗСУ организует. Все подорвать за собой чтобы не досталось на поругание рашистам. 30 млн легко растворятся в Европе, Северной и Южной Америке, кому что по вкусу. Пока вопрос так не стоит, но стоит уже прикидывать. Хуже будет если русские запрут за железным занавесом. Причем украинцы будут подвергаться преследжованием а москвичи в это же время жевать круасаны по европам.
fox767676
 
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