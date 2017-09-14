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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:05
Banderlog написав: Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
А до чого тут захід? Бунтує ж вільний нарід.
ИМХО для бунту потрібно 3 речі:
то де це видно? Єдине на що мож надіятись це дворцовий переворот. Но путін побудував таку систему що навіть якщо він здохне його опудало будуть тримати на троні чи замінять двійником) так що забудьте за ці казочки.
Не треба було нашим лізти на рожон, ставати полем битви між сходом і заходом. Нідо чого хорошого воно не приведе. Війну треба заминати і вертати нейтралітет і позаблоковий статус.
Та ладно, ніщивна чумка закінчилася по клацанню двома пальцями.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:06
unicdima написав:
Основна проблема мобілізації
В тому, що працівників ТЦК не судять згідно із законом.
І "ухилянтів" не судять і не штрафують згідно із законом.
Взагалі закони не працюють.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:09
ЛАД написав:
2. Интересный взгляд. Т.е. все, кто при поражении страны не эмигрирует, неадекватные? Например, поляки в 1939, французы в 1940, венгры в 1945,...?
ИМХО в нашому випадку найбільш адекватне порівняння це Україна в 1920-х років. Переважна більшість українців, які не виїхали тоді, були знищені.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:09
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
уявіть тут на сході нема води в криницях. Пропала електрика, обрив водогону? Курсом воно лікується? По населенню бє? Нова пошта масово на цих територіях позакривала відділення... на бізнес це давить?
Я не розумію цей народ, який не переселився в Закарпаття чи Німеччину
Німеччина - варіант, щоб почати життя з нуля і дати дітям шанс, але Закарпаття точно ні (для пересічних). Жити в спортзалі/закинутій сільській хаті або платити всю з/п за оренду житла.. і так довгі роки, небачу сенсу.
в 2022-му більшість рвануло в надії що пару місяців і все скінчиться
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:12
Дюрі-бачі написав: unicdima написав:
Основна проблема мобілізації
В тому, що працівників ТЦК не судять згідно із законом.
І "ухилянтів" не судять і не штрафують згідно із законом.
Взагалі закони не працюють.
будівельник писав, що 0.3% воює, так що нема чого іпсо розганяти
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:12
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
2. Интересный взгляд. Т.е. все, кто при поражении страны не эмигрирует, неадекватные? Например, поляки в 1939, французы в 1940, венгры в 1945,...?
ИМХО в нашому випадку найбільш адекватне порівняння це Україна в 1920-х років. Переважна більшість
українців, які не виїхали тоді, були знищені.
Очень сильное преувеличение.
А выехали тогда, практически исключительно те, кто боролся в гражданскую против советов и произошло это именно в ходе и сразу после войны.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 16 лип, 2025 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:13
Letusrock написав:
Жити в спортзалі/закинутій сільській хаті або платити всю з/п за оренду житла.. і так довгі роки, небачу сенсу.
Слава б-гу для айтівців трати на оренду не суттєві
треба буде прогулятись у словацькому напрямку, подихати вітерцем з вільної Європи )
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:16
unicdima написав: Shaman написав:
щось надто палитесь. рівень життя вищий - настільки, що для купи маргиналів здохнути за гроші - це прям вершина життя. схоже в руській глибинці рівень життя - то якась абстрацкція з туалетом на дворі.
вибори на Раші - це анекдот.
й головне, забуваєте сказати - війна продовжується лише за бажанням Раші - це вони можуть її зупинити, але вже дійшли до ситуації, коли не можуть її припинити - бо буде ще гірше для влади. для держави та населення на Раші немає нормального виходу - лише погані.
а ти бачив віруна кацапської церкви який не промитий кацапською пропагандою?
))) і де ти розумнику пропаганду побачив? В відео де тцк крутить ухилянтів як баранів?
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:19
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
2. Интересный взгляд. Т.е. все, кто при поражении страны не эмигрирует, неадекватные? Например, поляки в 1939, французы в 1940, венгры в 1945,...?
ИМХО в нашому випадку найбільш адекватне порівняння це Україна в 1920-х років. Переважна більшість українців, які не виїхали тоді, були знищені.
ну може не фізично, але морально 100%
колективізація, голодомор , терор 30-х, всебічний геноцид під час 2св, руїна до початку 1960х
десь 30 років життя спаплюжено
приїжджала родичка з Уругваю на початку 1960х до рідного села у розвідку на предмет репатріації, жахнулась і більше не було
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fox767676
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Додано: Сер 16 лип, 2025 14:22
fox767676 написав:
а) что есть ̶и̶с̶т̶и̶н̶а̶ капитуляция?
Осенью 2022 официально счталось что оставить рфии Крым и ОРДЛО в обмен на НАТО это капитуляция. Сейчас рпв по лбз уже официально сойдет за перемогу . Рассинхрон с Вашингтоном буквально несколько месяцев, но поезд ушел. А что будет перемогой через еще пару лет? Нейтральный статус Львовской области ?
турбопатріоти очікувано проігнорили цей коментар
fox767676 написав:
ЗСУ организует. Все подорвать за собой чтобы не досталось на поругание рашистам. 30 млн легко растворятся в Европе, Северной и Южной Америке, кому что по вкусу. Пока вопрос так не стоит, но стоит уже прикидывать. Хуже будет если по итогу всей борьбы русские запрут всех за железным занавесом по западной границе.Как в 1921. Причем украинцы будут подвергаться преследованием, а москвичи в это же время жевать круасаны по европам.
дивно що нема воплів на цей допис, а-ля "а як же остання верба?"
Нешановні партнери могли б виділити якісь території в канадських преріях чи аргентинських пампасах, якщо вони переживають за українців так само як за знедолених терористів-мухамедів з сирії
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